Sábado, 4 de julho de 2020, atualizada às 08h54

Procon/JF divulga lista das empresas mais reclamadas no primeiro semestre

Da redação



A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou levantamento das empresas registradas com o maior número de reclamações durante os primeiros seis meses deste ano. Devido à pandemia do vírus covid-19, duas listas estão sendo apresentadas: uma referente ao atendimento presencial, no período de 1º de janeiro a 18 de março (antes da paralisação das atividades), e outra apontando os atendimentos registrados no site consumidor.gov.br, relacionados ao primeiro semestre.



Nos três primeiros meses, as empresas mais reclamadas foram Telemar Norte e Leste S/A, com 840 queixas, seguida de E Show Produções Ltda, com 357, e Tim Celular S/A, 254. No atendimento semestral, pelo site, as empresas de telefonia ganharam as três primeiras posições: com 14,23% do total de reclamações, a Oi atingiu o primeiro lugar; com 8,35%, a Claro ficou em segundo; e a terceira posição foi da Tim/Intelig, com 8,29%.



A Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) teve 136 reclamações no primeiro trimestre, e no período semestral, pelo site, 381.



Esta pesquisa é feita em cumprimento à Lei 13.452, de 19 de outubro de 2016. O ranking das dez empresas mais reclamadas pode ser acessado no site da PJF.

Name Total % TELEMAR NORTE E LESTE S/A 840 15,33 E SHOW PRODUCOES LTDA 357 6,52 TIM CELULAR S/A 254 4,64 TELEFONICA BRASIL S/A 218 3,98 CLARO S.A. 148 2,7 BANCO BRADESCO 143 2,61 VIA VAREJO S/A LOJA FISICA 139 2,54 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 136 2,48 BANCO ITAU S/A 104 1,9 NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. CDISCOUNT 104 1,9

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.