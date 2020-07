Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 16h24

Orientações gratuitas da UFJF sobre auxílio emergencial passam a ser on-line



Da redação



O atendimento do projeto de extensão “Ação de orientação à população referente ao benefício assistencial emergencial”, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), passará a ser feito apenas remotamente, a partir do dia 3 de agosto. O serviço estará disponível de segunda a quintas-feira, das 9h às 15h, por meio do e-mail orientacaoauxilioemergencial.ufjf@ufjf.edu.br.



A ação extensionista, desde o início das atividades, realizou cerca de 800 atendimentos e já atingiu mais de cem bairros de Juiz de Fora, além dos distritos e outros 26 municípios. Além dos atendimentos por e-mail, haverá contato telefônico com o usuário, quando necessário. O projeto continua também com o acompanhamento das situações de orientações para Defensoria Pública da União (DPU) e daquelas pessoas que não possuem acesso a internet ou telefone.



Os atendimentos presenciais encerram-se nesta quinta-feira, 30. No entanto, os casos que apresentarem situações de extrema dificuldade serão avaliados e, se for constatada a necessidade, a orientação nos prédios da UFJF será agendada e deve seguir todas as normas e orientações de biossegurança.





