Sábado, 8 de agosto de 2020, atualizada às 10h48

Advogada tira dúvidas sobre o Auxílio Emergencial



Da redação



A advogada Paloma Andrade, colunista da ACESSA.com, tirou dúvidas nesta transmissão ao vivo (live) sobre o Auxílio Emergencial. Mesmo que não seja mais possível solicitar o auxílio, muitas pessoas ainda têm dificuldades de acesso, acompanhamento dos benefícios ainda em análise e outras informações.



O auxílio emergencial é uma medida do Governo Federal lançado para ajudar trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais no provimento de suas necessidades básicas durante o período de isolamento social, causando pela pandemia da Covid-10. O valor é de R$600,00 concedido para até duas pessoas da mesma família, ou, se for mulher chefe de família, o valor de R$1.200,00.





