Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, atualizada às 11h35

Como fica meu benefício do INSS durante a pandemia?

Da redação



A advogada Paula Assumpção, colunista de Direito Previdenciário do Portal Acessa.com, esclarece nesta transmissão ao vivo sobre dúvidas de beneficiários do INSS durante a pandemia. Desde o início da condição de isolamento social, devido ao crescimento de casos de Covid-19, as agências da Previdência Social passaram a atender todas as demandas da população de forma remota. O novo modelo gerou muitas dúvidas e dificuldades para quem tinha seus processos de aposentadoria em andamento ou que precisavam dar entrada nos pedidos também de auxílio doença, salário maternidade, entre outros tipos de benefício.



Nesta live, a advogada conversa com os internautas sobre como se dará este retorno dos atendimentos presenciais, pensando que haverá grande demanda por agendamentos. No final de julho, o INSS chegou a anunciar que o retorno do serviço presencial seria adiado para o dia 24 de agosto, mantendo atendimento exclusivo por meio de canais remotos até o dia 21 de agosto.



Em um primeiro momento, após esta data, o tempo de funcionamento das agências ficará reduzido, com seis horas contínuas, exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos (Meu INSS e Central 135). Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como, perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.





