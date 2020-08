Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, atualizada às 8h21

Aposentados e pensionistas do INSS podem receber abono extra de R$ 2 mil



Da redação



Os aposentados, pensionistas ou segurados que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto do Seguro Social (INSS) podem receber um abono extra no valor de R$ 2 mil até o final deste ano.

A sugestão legislativa (SUG) nº 15/2020, proposta pelo Jefferson Brandão Leone – BA, avançou para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado.

Segundo o texto publicado no dia 19 de junho, "a medida, além de extremamente importante para os beneficiários do INSS, é relevante para a economia do país. Na minha avaliação, é importante exigir um esforço do governo e do INSS para garantir acesso aos direitos fundamentais dos segurados e seus familiares nesse momento de crise. O dinheiro será essencial para prover gastos com a saúde e alimentação".

A proposta já coletou mais de 26 mil assinaturas online em apoio a implementação. Este ano, devido a pandemia, os segurados no INSS receberam o 13° entre abril e junho.

Pelo site oficial do Senado Federal, é possível acompanhar os desdobramentos da iniciativa, assim como os detalhes da sua tramitação.

