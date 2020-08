Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, atualizada às 7h50

INSS divulga orientações para entrega de documentos pendentes. Saiba onde entregar



Da redação



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou esta semana as orientações para entrega de documentos. A chamada Exigência Expressa será implantada em todo o país para que os segurados entreguem a documentação que falta para concluir a análise de seu requerimento.

Em Minas Gerais, 143 unidades do INSS já podem receber a documentação.

Segundo a nota, "a medida foi regulamentada pela Portaria 213, de 13 de agosto de 2020, e adotada para facilitar a entrega de documentos, por parte dos beneficiários que por algum motivo não conseguiram efetuar o procedimento por meio remoto".

Como funciona?

Para assegurar a entrega dos documentos, é preciso fazer uma solicitação prévia por meio do telefone 135 ou MEU INSS, informando o número do protocolo do benefício em análise e nome e CPF da pessoa que irá depositar o envelope na urna.

Ao formalizar o interesse na Exigência Expressa, o usuário é orientado a preencher e assinar o formulário de “Autodeclaração de Autenticidade e Veracidade das Informações” e colocar em um envelope lacrado, juntamente com a cópia do seu RG e as cópias simples dos documentos apontados na exigência.

O envelope deverá ser identificado, pelo lado de fora, com os seguintes dados: nome e endereço completo; CPF; telefone (mesmo que para recado); e-mail, se tiver; e número do protocolo do agendamento da Exigência Expressa.

O segurado também não recebe protocolo ou recibo de entrega dos documentos. O INSS orienta "que não são aceitos os originais e que as cópias não precisam ser autenticadas em cartório. É imprescindível, porém, que estejam legíveis e sem rasuras. A autenticação só é obrigatória quando a exigência ao segurado é que apresente procuração para fins de recebimento de benefício".

As urnas ficam disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou das 8h às 14h, dependendo da localidade. Para proteger a saúde das pessoas, o cumprimento de exigência pela caixa coletora ocorre sem qualquer contato físico e sem acesso ao interior das agências.

Os papéis depositados na urna são digitalizados e inseridos em sistema, para que os servidores do INSS possam dar continuidade ao processo. O andamento do processo pode ser acompanhado pelo Meu INSS ou telefone 135.

Por que as exigências são emitidas?

As exigências são emitidas quando a pessoa solicita um benefício ou serviço, mas, durante a análise, é verificada a necessidade de apresentação de documentação adicional para a conclusão do processo. Mas, atenção! O serviço de exigência Expressa não se aplica aos pedidos de antecipação do auxílio-doença. Nesse caso, os documentos só podem ser anexados pelo Meu INSS.

Serviço

Em Juiz de Fora, o serviço está disponível nos seguintes endereços: Avenida dos Andradas 221, Centro; Avenida Brasil 9501, Mariano Procópio.

Outras unidade em Minas Gerais

MG AGUAS FORMOSAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ÁGUAS FORMOSAS RUA ALVIM COUTO, 114 39880000 MG ALFENAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ALFENAS AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 825 37130215 MG ALMENARA 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ALMENARA AV. OLINDO DE MIRANDA, 1.060 39900000 MG ANDRADAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANDRADAS RUA JOSE DIRCEU GRAZIANI, 130 37795000 MG ARACUAI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARACUAÍ AVENIDA DR NUNO MELO 289, 39600000 MG ARAGUARI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAGUARI AV. CEL TEODOLINO PEREIRA ARAÚJO, 1080 38440167 MG ARAXA VILA RICA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAXÁ TV ZECA MONTANDON, 10 38183104 MG ARCOS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARCOS RUA JARBAS FERREIRA PIRES 201 35588000 MG BARBACENA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARBACENA R TEOBALDO TOLENDAL, 89 36200010 MG BELO HORIZONTE BARREIRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO HORIZONTE - BARREIRO AVENIDA TITO FULGÊNCIO, 104 - 30640010 MG BELO HORIZONTE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO HORIZONTE - SANTA EFIGÊNIA RUA DOS TUPINAMBÁS, 351 30120070 MG BELO HORIZONTE PADRE EUSTAQUIO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO HORIZONTE - CALAFATE RUA PADRE EUSTAQUIO, 1831 30720100 MG BELO HORIZONTE SAGRADA FAMILIA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO HORIZONTE - FLORESTA R PITANGUI, 2052 31030204 MG BELO ORIENTE 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO ORIENTE PÇA SEVERO LOURENÇO DA COSTA 35195000 MG BETIM CHACARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BETIM R INCONFIDENTES - 273 32670278 MG BOA ESPERANCA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BOA ESPERANÇA/MG A. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 319 37170000 MG BOCAIUVA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BOCAIUVA RUA CÔNEGO VERSIANE, 34 39390000 MG BRASILIA DE MINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASÍLIA DE MINAS RUA PEDRO TAMPA, 145 39330000 MG CAETE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAETÉ - TANCREDO NEVES AV. CARLOS CRUZ 381, BAIRRO JOSÉ BRANDÃO 34800000 MG CAMBUI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMBUÍ RUA OZÓRIO MARQUES, 300 37600000 MG CAMPINA VERDE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPINA VERDE RUA 26, 47 38270000 MG CAMPO BELO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPO BELO PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 47 37270000 MG CAMPOS GERAIS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPOS GERAIS RUA JORGE DE PAULA MEINBERG, 14 37160000 MG CAPELINHA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPELINHA RUA GETÚLIO VARGAS, 300 39680000 MG CARAI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARAÍ RUA BOAVENTURA FIGUEIREDO FONSECA 39810000 MG CARANGOLA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARANGOLA RUA PEDRO DE OLIVEIRA, 427 36800000 MG CARATINGA ZACARIAS AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARATINGA AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2095 35300571 MG CARLOS CHAGAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARLOS CHAGAS RUA JOSÉ MIGUEL BRANDÃO 39864000 MG CARMO DO PARANAIBA JUSCELINO KUBITSCHEK AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARMO DO PARANAÍBA RUA DR.BARCELOS Nº 391 38840000 MG CATAGUASES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CATAGUASES RUA CORONEL VIEIRA , 140 36770028 MG CLAUDIO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CLAUDIO RUA LAMBARI 95 35530000 MG CONCEICAO DO MATO DENTRO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO AVENIDA RIO BRANCO Nº 118 35860000 MG CONGONHAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONGONHAS RUA DR. ANTONIO PACIFICO HOMEM JR, 60 36415000 MG CONSELHEIRO LAFAIETE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF. TELESFORO CANDIDO DE REZENDE,72 36400076 MG CONSELHEIRO PENA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSELHEIRO PENA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS ,112 35240000 MG CONTAGEM CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTAGEM R BERNARDO MONTEIRO,400 32017170 MG CORACAO DE JESUS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS AVENIDA JUCA QUEIROZ, 1045 39340000 MG CORINTO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORINTO RUA PREFEITO ALTINO DE MATOS, 380 39200000 MG COROMANDEL CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COROMANDEL RUA JUVENCIO GARCIA, 100 38550000 MG CORONEL FABRICIANO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORONEL FABRICIANO RUA BOA VISTA , 116 35170041 MG CURVELO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CURVELO PÇA BENEDITO VALADARES, 184 35790000 MG DIAMANTINA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DIAMANTINA PÇA DR PRADO, 171 39100000 MG DORES DO INDAIA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DORES DO INDAIÁ PR PROF WALDEMAR DE ALMEIDA BARBOSA 19 35610000 MG ELOI MENDES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ELOI MENDES RUA QUIRINO PIZZO, 245, CENTRO 37110000 MG ESPERA FELIZ CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESPERA FELIZ RUA GENÉSIO DE ASSIS MARINHO, 146 36830000 MG ESPINOSA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESPINOSA AVENIDA JOÃO ARAÚJO LINS, 60 39510000 MG FORMIGA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FORMIGA RUA DOS VIAJANTES 11 35570132 MG FRUTAL CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FRUTAL AV. RIO DE JANEIRO, 1101 38200000 MG GOVERNADOR VALADARES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GOVERNADOR VALADARES RUA AFONSO PENA, 3016 35010001 MG GUANHAES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUANHÃES PÇ NÉRIA COELHO GUIMARÃES, 179 39740000 MG GUAXUPE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUAXUPÉ AV. CONDE RIBEIRO DO VALLE, 434 37800000 MG IBIRITE VILA ROSARIO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IBIRITÉ AV SAO PAULO 32415250 MG INHAPIM CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INHAPIM R CORONEL ANTONIO FERNANDES,100 35330000 MG IPATINGA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IPATINGA RUA POÇOS DE CALDAS, 15 35160033 MG ITABIRA PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITABIRA RUA PADRE ANGELO, 20 35900491 MG ITABIRITO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITABIRITO AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 216 35450000 MG ITAJUBA VARGINHA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAJUBÁ R DOUTOR AMERICO DE OLIVEIRA 768 37501049 MG ITAMARANDIBA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAMARANDIBA TRAVESSA TIRADENTES, 25 39670000 MG ITAMBACURI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAMBACURI AVENIDA FREI ARCANGELO 1370, 39830000 MG ITAOBIM CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAOBIM RUA SÃO PAULO 545 39625000 MG ITAUNA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAÚNA RUA DR. JOSÉ GONÇALVES, 258 35680032 MG ITUIUTABA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITUIUTABA AV. 11, 50 38300142 MG ITURAMA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITURAMA AV. RIO GRANDE, 1165 38280000 MG JACUTINGA 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JACUTINGA RUA PEDRO TURANO, 61 37590000 MG JAIBA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JAIBA RUA SIMPLICIANO FREIRE JARDIM, 203 39508000 MG JANAUBA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JANAÚBA RUA SÃO JOÃO DA PONTE Nº 208 39442034 MG JANUARIA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JANUÁRIA RUA DO SERTANEJO, 140 39480000 MG JEQUITINHONHA 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JEQUITINHONHA RUA BENTO V, 620 - BAIRRO VATICANO 39960000 MG JOAO MONLEVADE CARNEIRINHOS AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JOÃO MONLEVADE AV. WILSON ALVARENGA, 1455 35930001 MG JOAO PINHEIRO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JOÃO PINHEIRO AV. DONA ZICA, Nº 763 38770000 MG JUIZ DE FORA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUIZ DE FORA - LARGO DO RIACHUELO AV DOS ANDRADAS Nº 221 36036000 MG JUIZ DE FORA MARIANO PROCOPIO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUIZ DE FORA - SÃO DIMAS AV BRASIL - 9501 36080060 MG LAGOA SANTA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LAGOA SANTA/MG AV. ENGENHEIRO VICENTE DE FREITAS. 200 33400000 MG LAVRAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LAVRAS RUA DR. FRANCISCO SALES, 507 37200068 MG LEOPOLDINA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LEOPOLDINA RUA DR. ANTONIO DE OLIVEIRA GUIMARAES 26 36700000 MG MACHADO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MACHADO AV. SANTA CRUZ, 515 37750000 MG MANGA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MANGA RUA GOVERNADOR VALADARES, 1870 39460000 MG MANHUACU BOM JARDIM AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MANHUAÇU AV DOUTOR JORGE HANNAS - DE 1 A 99998 36906360 MG MATEUS LEME CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MATEUS LEME AVENIDA GETÚLIO VARGAS 710 35670000 MG MATOZINHOS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MATOZINHOS R.PADRE FRANCISCO VIEIRA CHAVES,40 35720000 MG MEDINA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MEDINA RUA 1° DE JANEIRO, 120 39620000 MG MINAS NOVAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MINAS NOVAS AV. DELFIM MOREIRA, 156 A 39650000 MG MONTE AZUL 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE AZUL RUA JULITA ROSA DE JESUS, 105 39500000 MG MONTE CARMELO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE CARMELO RUA TIRADENTES 45 38500000 MG MONTE SANTO DE MINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE SANTO DE MINAS AVENIDA VITAL PAULINO DA COSTA 1420 37968000 MG MONTES CLAROS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTES CLAROS RUA DOM PEDRO II 152 39400058 MG MURIAE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MURIAÉ R DOUTOR ANTONIO CANEDO 36880073 MG MUTUM CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUTUM RUA CORONEL BRANDÃO, 80 36955000 MG MUZAMBINHO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUZAMBINHO AV. DR. AMERICO LUZ, 249 37890000 MG NANUQUE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NANUQUE RUA ARTHUR FELIPE DOS SANTOS, 164 39860000 MG NEPOMUCENO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NEPOMUCENO RUA JOÃO LOURENÇONI, 237 37250000 MG NOVA ERA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVA ERA RUA GOVERNADOR VALADARES,160 35920000 MG NOVO CRUZEIRO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVO CRUZEIRO RUA INACIO BAHIA 39820000 MG OLIVEIRA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OLIVEIRA AVENIDA MARACANÃ 914 35540000 MG OURO BRANCO 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OURO BRANCO/MG AVENIDA CECÍLIA NEIVA DO CARMO, Nº 150 36420000 MG OURO FINO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OURO FINO AVENIDA JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS, 420 37570000 MG OURO PRETO ROSARIO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OURO PRETO RUA BENEDITO VALADARES Nº 247 35400000 MG PALMA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PALMA RUA PAULA FREITAS, 98 36750000 MG PARA DE MINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARÁ DE MINAS RUA BENEDITO VALADARES, 266 35660630 MG PARACATU CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARACATU R RUBENS BITTENCOURT 305 38600154 MG PASSOS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PASSOS R CORONEL NECA MEDEIROS 164 37900011 MG PATOS DE MINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATOS DE MINAS RUA TIRADENTES, 500 38700134 MG PATROCINIO NOSSA SENHORA DE FATIMA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATROCÍNIO AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO - 2664 38744524 MG PEDRA AZUL CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PEDRA AZUL AVENIDA DOUTOR ANTERO LUCENA RUAS 39970000 MG PIRAPORA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PIRAPORA PRAÇA DOS CARIRIS, 58 39270000 MG POCOS DE CALDAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL POÇOS DE CALDAS AV FRANCISCO SALLES, 177 37701013 MG PONTE NOVA PALMEIRAS AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PONTE NOVA RUA ASSAD ZAIDAM, 21 35430234 MG PORTEIRINHA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTEIRINHA AVENIDA JOSE SILVEIRA LOPES, 303 39520000 MG POUSO ALEGRE SAO VICENTE DE PAULO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL POUSO ALEGRE AV PREFEITO SAPUCAI, 120 37553080 MG PRATA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRATA/MG PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK 38140000 MG RAUL SOARES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RAUL SOARES R. ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, 202 A 35350000 MG RIBEIRAO DAS NEVES VARZEA ALEGRE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIBEIRÃO DAS NEVES R JOSE LEAO PAPA 33805420 MG RIO PARDO DE MINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO PARDO DE MINAS PRAÇA MARECHAL DEODORO, 196 39530000 MG SABARA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SABARÁ R DO CARMO, 77 34505460 MG SACRAMENTO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SACRAMENTO RUA JOÃO CAIANA, 15 38190000 MG SALINAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SALINAS RUA BELO HORIZONTE, 44 39560000 MG SANTA BARBARA 0 AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA BARBARA/MG AV. RAIMUNDO LINHARES, 399 SANTA LUCIA 35960000 MG SANTA LUZIA ESPLANADA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA LUZIA/MG RUA FRANCISCO VIANA DOS SANTOS, 63 33025000 MG SANTA MARIA DO SUACUI CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA MARIA DO SUAÇUÍ RUA DOMINGOS PETRUCELLI 39780000 MG SANTOS DUMONT CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTOS DUMONT RUA MANOEL DE PAULA, 30 36240000 MG SAO GOTARDO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO GOTARDO AV. PAULO SHIMADA Nº 41 38800000 MG SAO JOAO DA PONTE CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO DA PONTE AV SIMAO CAMPOS 170 39430000 MG SAO JOAO DO PARAISO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO DO PARAISO/MG RUA MATO GROSSO 315 39540000 MG SAO JOAO EVANGELISTA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO EVANGELISTA AV. 1º DE JUNHO, 1470 39705000 MG SAO LOURENCO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO LOURENÇO PRAÇA HUMBERTO SANCHES, 165 37470000 MG SARZEDO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SARZEDO RUA MANOEL LUIZ DOS SANTOS 32450000 MG SERRO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SERRO RUA ALFERES LUIZ PINTO, 25-A 39150000 MG SETE LAGOAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SETE LAGOAS RUA LUIZ PRIVAT,59 35700001 MG TAIOBEIRAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TAIOBEIRAS RUA RIO PARDO, 1035 39550000 MG TEOFILO OTONI MARAJOARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TEÓFILO OTONI RUA JOSÉ DE SOUZA NEVES, 75 39803901 MG TIMOTEO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TIMÓTEO R DEZENOVE DE NOVEMBRO 35180008 MG TRES CORACOES CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TRÊS CORAÇÕES RUA PEDRO BONESIO, 133 37410000 MG TRES MARIAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TRÊS MARIAS RUA MINAS GERAIS 289 39205000 MG TRES PONTAS CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TRÊS PONTAS AVENIDA OSWALDO CRUZ, 580 37190000 MG TUPACIGUARA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TUPACIGUARA RUA BUENO BRANDÃO, 106 38480000 MG UBA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UBÁ RUA SANTA CRUZ, 169 36500059 MG UBERABA FABRICIO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UBERABA R GOVERNADOR VALADARES - 487 38065065 MG UBERLANDIA FUNDINHO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UBERLÂNDIA PRAÇA CLARIMUNDO CARNEIRO, 162 38400154 MG VARGINHA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VARGINHA RUA WENCESLAU BRAZ, 150 37002080 MG VARZEA DA PALMA CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VARZEA DA PALMA RUA ANÁLIA AGUIAR 710 39260000 MG VESPASIANO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VESPASIANO RUA PREFEITO SEBASTIÃO FERNANDES,725 33200000 MG VICOSA VEREDA DO BOSQUE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VIÇOSA/MG R DOUTOR MILTON BANDEIRA 36570172 MG VISCONDE DO RIO BRANCO CENTRO AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VISCONDE DO RIO BRANCO AV. DR CARLOS SOARES, 414 36520000

