Procon divulga lista das dez empresas com mais reclamações no segundo semestre de 2020

da Redação - 07/01/2021

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou o ranking das dez empresas que geraram maior número de reclamações, considerando os últimos seis meses de 2020. No levantamento, Telemar Norte e Leste S/A (Oi TV, Oi Fixo, Oi Móvel, Oi Velox) lidera mais uma vez a lista, seguida pela Cemig Distribuição S/A.



O superintendente do Procon/JF, Eduardo Floriano, afirma que a divulgação dessas informações torna-se importante instrumento para orientação dos consumidores de Juiz de Fora. “Os dados da lista auxiliam na hora de escolher empresas para prestação de serviços ou para compra de produtos”.

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) do Procon/JF registraram 2.985 atendimentos nos últimos seis meses. A “Telemar Norte e Leste S/A” recebeu 320 reclamações, o que corresponde a 12% do total. Na segunda posição, “Cemig Distribuição S/A”, com 115 queixas, seguida pelo o“Banco C6 consignado”, com 103 atendimentos.

Já nos registros on-line realizados por meio do site “consumidor.gov.br”, foram registradas 10.680 reclamações no segundo semestre de 2020. Nesta lista, a “Telemar Norte e Leste S/A (Oi Fixo)” também lidera a listagem negativa com 897 reclamações, seguida pela “Vivo / Telefônica” com 750 registros e, em terceiro lugar, a “Tim”, com 704.