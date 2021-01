PIS/Pasep 2020/2021: pagamento começa no próximo dia 19

Saiba como consultar pela Internet

da Redação - 15/01/2021 09:09

O abono salarial do PIS/Pasep 2021 será pago a partir da terça-feira, dia 19 de janeiro até o dia 17 de março para trabalhadores nascidos entre janeiro e junho, seguindo um calendário mensal. No ano passado, os pagamentos foram realizados aos contribuintes que nasceram entre julho e dezembro. Todos os beneficiários têm até o dia 30 de junho para sacar o dinheiro, independentemente do mês de nascimento.

Para consultar o saldo do PIS, é preciso ter em mãos o número do Número de Inscrição Social (NIS) ou possuir cadastro no sistema da Caixa Econômica Federal.

Como consultar o abono salarial do PIS 2021

Passo 1. Acesse a página de consulta de pagamentos da Caixa (https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/cidadao/auth?response_type=code&client_id=portal-inter&segmento=CIDADAO01&template=portal&redirect_uri=https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/portal/login) e informe seu NIS, CPF ou e-mail cadastrado e a sua senha. Confirme o captcha e selecione “Acessar”. Caso não possua cadastro, selecione o botão “Cadastrar/Esqueci Senha” e preencha o formulário;







Passo 2. Após o login, acesse a opção “PIS” no menu, e selecione “Consulta a pagamento”;









Passo 3. Veja na tela o valor a receber.





Quem tem direito ao Abono Salarial?

Para ter direito, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Pagamento do Abono Salarial

O pagamento pode ser realizado:

por crédito em conta, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou Poupança Social Digital na CAIXA;

nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão do Cidadão;

em agência da CAIXA, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação.

Saque

Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas.

Quem não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação. Na ocasião, o trabalhador pode aproveitar para solicitar o Cartão Cidadão e cadastrar sua senha.

Quem possuir conta individual na CAIXA pode ter o benefício depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$1,00 e movimentação.

Abono de anos anteriores pode ser recebido nas Casas Lotéricas com senha e documento de identificação oficial com CPF, desde que a senha tenha sido cadastrada em agência e o beneficiário não esteja de posse do cartão cidadão

​​Nascido em ​Recebem a partir de ​Julho ​16/07/2020 ​Agosto ​18/08/2020 ​Setembro ​15/09/2020 ​Outubro ​14/10/2020 ​Novembro ​17/11/2020 ​Dezembro ​15/12/2020 ​Janeiro ​​19/0​1/2021 ​Fevereiro ​Março 11/02/2021 ​Abril ​Maio 17/03/2021 Junho