Procon realiza 7.689 atendimentos no primeiro semestre deste ano

Os atendimentos presenciais são realizados com total segurança para os funcionários da agência e para o consumidor

da Redação - 02/07/2021 07:57

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) contabilizou, no primeiro semestre de 2021, 7.689 atendimentos ao público, 2.433 a mais do que os registrados no mesmo período do ano de 2020.

Eduardo Floriano, superintendente do órgão, afirma que os números apresentados apenas reforçam o compromisso do Procon e da Prefeitura de Juiz de Fora com a constante melhoria no atendimento à população.

Os resultados positivos foram observados em razão da reorganização dos recursos humanos e da ampliação dos postos de atendimento e da melhoria do atendimento por telefone e aplicativo de mensagens. O Procon garantiu ainda, de forma consciente, que os atendimentos presenciais fossem realizados com total segurança para os funcionários da agência e para o consumidor, garantindo o distanciamento e a frequente manutenção das condições de segurança sanitária.

Com informações da PJF