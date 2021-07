Procon divulga lista das dez empresas com mais reclamações

Ranking leva em consideração dados do primeiro semestre deste ano

da Redação - 06/07/2021 08:25

Em cumprimento às normas vigentes, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora, divulgou o ranking das dez empresas que geraram maior número de reclamações, considerando os primeiros seis meses de 2021. No levantamento, Telemar Norte e Leste S/A (Oi TV, Oi Fixo, Oi Móvel, Oi Velox) lidera mais uma vez a lista, seguida pela Cemig Distribuição S/A.

O superintendente do Procon/JF, Eduardo Floriano, afirma que a divulgação do “ranking” é importante instrumento para orientação dos consumidores de Juiz de Fora sobre quais empresas devem ou não escolher para comprar produtos ou contratar serviços.

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) do Procon/JF mostram 8.433 atendimentos registrados até o dia 30 de junho, sendo que a “Telemar Norte e Leste S/A” recebeu 809 reclamações, 9,59% do total. Na segunda posição, “Cemig Distribuição S/A”, com 351 queixas. Em terceiro lugar, o “Banco Bradesco” com 258.

Já nos registros on-line, realizados através do site “consumidor.gov.br”, no qual foram registradas o total de 7.531 reclamações no primeiro semestre de 2021. Nessa lista a “Vivo / Telefônica” assume a liderança do “ranking” com 549 das reclamações, seguida pela “Tim” com 515 registros e em terceiro lugar a “Oi Fixo”, com 499.

Confira as listas completas.

Com informações da PJF