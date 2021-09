Procon realiza pesquisa sobre satisfação do consumidor com farmácias e drogarias

Para participar, acesse o link

da Redação - 03/09/2021 07:51

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), está realizando pesquisa on-line para apurar a opinião de consumidores em relação aos estabelecimentos farmacêuticos da cidade diante do número crescente desse tipo de comércio.



Segundo o superintendente do Procon, Eduardo Floriano, a ampla concorrência de drogarias e farmácias em Juiz de Fora nem sempre é sinônimo de qualidade. É preciso analisar diversos quesitos para poder proporcionar, além de atendimento satisfatório, garantia de qualidade e preços justos nos insumos farmacêuticos aos consumidores.



Os resultados serão divulgados após elaboração de relatório final com a análise dos dados até o fim do mês de novembro de 2021. Para participar, acesse o link .