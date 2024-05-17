ACESSA.com lan?a primeira coluna social regional A proposta vai permitir a participa??o de um colunista em cada cidade da

Zona da Mata. Veja como voc? pode participar

Ap?s tr?s anos da ?ltima coluna social online, a primeira exclusivamente virtual de Juiz de Fora, o Portal ACESSA.com inova com mais um grande projeto. Os internautas ganham novamente a oportunidade de se informarem sobre as not?cias mais badaladas do mundo social, n?o s? de Juiz de Fora, mas tamb?m de toda a regi?o.

A proposta in?dita e inovadora vai permitir a participa??o de um colunista social em cada cidade da Zona da Mata e regi?o, lan?ando mais uma vez, com pioneirismo, a primeira coluna social virtual regional. Dessa forma, o convidado, que far? parte de nossa equipe de colaboradores, ficar? respons?vel pelo fornecimento das informa?es da cidade em que representa, sendo ele o ?nico colunista social do Portal ACESSA.com naquele local.

Seja um colunista

Para a escolha dos demais colunistas, a sele??o rigorosa ser? feita pela pr?pria ACESSA.com (saiba como participar), com base nos crit?rios de profissionalismo e experi?ncia do profissional no meio social.

Usando o que h? dispon?vel de melhor na tecnologia, a equipe ACESSA.com se preocupou em criar um programa de atualiza??o de f?cil manuseio e entendimento, em que o pr?prio colunista poder? atualizar a coluna de casa, sem dificuldades, e em tempo real. O layout do caderno segue a proposta dos demais de dinamismo e beleza com fotos que valorizam as cidades da nossa regi?o. Seja um colunista social na sua cidade. Envie seu curr?culo e aguarde o contato da nossa equipe, caso o seu curr?culo seja selecionado:

