Terça-feira, 31 de dezembro de 2019, atualizada às 11h45

Arroz com champanhe e nozes

Da redação



Não há nada mais tradicional para o brasileiro do que arroz, não é mesmo? A comida que traz consigo o gostinho de aconchego do lar tem variadas formas de preparo e pode ser consumida em qualquer época do ano. Confira a receita, especial para o fim de ano.

Ingredientes



1 colher (sopa) de manteiga sem sal



1 xícara (chá) de nozes picadas



2 colheres (sopa) de azeite de oliva



Meia cebola média picada

1 e meia xícara (chá) de arroz



1 e meia xícara (chá) de champanhe



1 colher (chá) de sal



2 xícaras (chá) de água fervente



Folhas de tomilho fresco a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio adicione a manteiga e doure as nozes rapidamente. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Adicione o arroz e refogue por alguns minutos, acrescente o champanhe, o sal e a água fervente. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio por 10 a 15 minutos ou até o liquido secar e os grãos estarem cozidos. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 5 minutos. Solte delicadamente o arroz com um garfo e misture as nozes reservada, adicione o tomilho e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 25 minutos

Assessoria: Arroz Camil

