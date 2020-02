Sábado, 15 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h20

Torta de batata com sardinha

Da redação



Nesta época de folia, nada melhor do que uma receita saborosa, leve e fácil de fazer. A torta de batata com sardinha na frigideira também é uma opção econômica e uma boa pedida para este verão. Confira.

Ingredientes

3 batatas médias (400g)

1 lata de sardinha ralada com molho de tomate picante 125g

1 ovo

1 colher (sopa) de cheiro verde picado

2 colheres (sopa) de margarina

Sal a gosto

Modo de Preparo

Cozinhe as batatas em água fervente temperada com sal. Escorra-as, descaque-as e amasse-as ainda quente. Junte o molho da sardinha e misture bem. Acrescente o ovo, o cheiro verde e a sardinha. Misture após cada adição. Leve a massa à geladeira por cerca de 30 minutos ou até ficar firme. Numa frigideira média (cerca de 20cm) antiaderente, aqueça metade da margarina. Distribua o purê de sardinha de modo a preencher toda a frigideira. Alise o purê com as costas de uma colher para moldar. Cozinhe em fogo brando por dez minutos, até as bordas dourarem. Ponha um prato grande ou tampa de panela sobre a frigideira, vire a frigideira de modo que a torta passe para o prato. Aqueça o restante da margarina e em seguida deixe a torta escorregar, com o lado dourado para cima para dentro da frigideira.

Cozinhe por mais 10 minutos do outro lado. Desenforme e sirva quente.

Dica do chef

As batatas devem ter o mesmo tamanho e serem cozidas com casca para terem um cozimento uniforme.

Variação

A batata pode ser substituída por batata doce ou mandioca.





Fonte da receita: Gomes da Costa

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.