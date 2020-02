Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h40



Couscous com legumes e filé de atum



Da redação



Na véspera do Carnaval, a sugestão do Portal ACESSA.com é um couscous com legumes e filé de atum. Aprenda a fazer.



Ingredientes

Refogado:

1 xícara (chá) de água

1 tablete de caldo de galinha

1 colher (café) de gengibre fresco ralado

3 cravos da Índia

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

200g de abobrinha cortada em cubos de cerca de 1,5 cm

150g de berinjela com casca cortada em cubos de cerca de 2 cm

2 colheres (sopa) de uva passa (30g)

2 colheres (sopa) de ervas picadas (alecrim, cheiro verde e manjericão)

1 folha de louro

Sal e pimenta do reino a gosto

Couscous:

1 xícara (chá) de caldo de legumes

1 e meia xícara (chá) de farinha de couscous (200g)

1 lata de filé de atum ao azeite (125g)

Sal a gosto

Modo de Preparo

Refogado:

Leve ao fogo a água, em panela tampada, até ferver. Junte o caldo de galinha, o gengibre e os cravos e misture até o caldo dissolver completamente. Reserve. Aqueça o azeite, junte o alho e a cebola e refogue até começarem a dourar. Acrescente a abobrinha, a berinjela e as passas, refogando cerca de um minuto após cada adição. Junte o caldo reservado, os temperos picados e o louro. Tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe em fogo brando, panela tampada até os legumes cozinharem e ficarem al dente.

Couscous

Umedeça a farinha com o caldo fervente, junte o azeite e misture bem. Mantenha o couscous tampado descansando, por cerca de 5 minutos ou até hidratar e quase dobrar de volume. Coloque o couscous numa tigela e distribua por cima o refogado de legumes aquecido com os Filés de Atum Gomes da Costa.

Sirva imediatamente.

Dica do chef

O couscous é um prato típico da Argélia, no norte da África, seu nome em francês é cousco us. É um prato completo que leva sêmola de trigo em pequenos grânulos, carne de vaca, aves, legumes, ovos ou frutos do mar e peixes. O caldo de legumes que hidrata o couscous é preparado da seguinte maneira: 1 tablete de caldo de legumes dissolvido em 1 xícara (chá) de água fervente.

Variação

Acrescente ao refogado de legumes dois tomates cortados em cubos e/ou um pimentão vermelho pequeno cortado em cubos.

Rendimento

Rendimento: 4 porções

Tempo total: 30 minutos

Cozimento: 20 minutos

Preparo: 10 minutos

