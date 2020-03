Sábado, 7 de março de 2020, atualizada às 11h26

Salada de frutas com iogurte, mel e linhaça



Da redação



Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a sugestão do Portal ACESSA.com é simples, saudável e sem mistérios. O modo de preparo exige apenas amor e carinho com a pessoa amada, mesmo porque, entre muitos presentes que se podem dar nesta data, surpreender é sempre a melhor opção. A receita é da coach nutricional e criadora do projeto Vida Saudável. Confira.

Ingredientes



Iogurte zero açúcar sem sabor ou iogurte grego zero tradicional

Mel a gosto

Linhaça a gosto

Preparo

Misture todos os ingredientes em um recipiente. Sirva e decore com morangos e hortelã.



