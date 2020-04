Quinta-feira, 9 de abril de 2020, atualizada às 10h

Torta de Sardinha para a Sexta-feira Santa



Neste período em que a família toda está em casa, nada melhor do que cozinhar para as pessoas que a gente ama, não é mesmo? E se além de saborosa a receita for fácil, até as crianças podem fazer (com o auxílio dos pais. Por isso, a dica desta semana é a torta de sardinha para a Sexta-feira Santa. Confira.

Ingredientes

Recheio:

• 2 latas de sardinha com molho de tomate

• 1 lata de milho com ervilha

• 1 cebola roxa pequena bem picada

• 1 tomate picado

• Sal a gosto

• 1 copo de requeijão cremoso (200g)

• 3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado



Massa

• 3 ovos

• 1 xícara (chá) de leite

• ¾ xícara (chá) de óleo (180ml)

• 1 colher (chá) rasa de sal

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

• 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo

Recheio

Numa tigela junte as sardinhas com seu molho, o milho e ervilha escorridos, a cebola e o tomate. Tempere com sal a gosto. Reserve.



Massa

Junte no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata ligeiramente. Acrescente a farinha e o fermento e bata novamente até obter uma massa homogênea.



Montagem

Unte um refratário médio e distribua metade da quantidade da massa. Espalhe o recheio e sobre a superfície da massa e, sobre o recheio distribua o requeijão. Cubra com a massa restante e salpique o queijo pela superfície.Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que, enfiando-se um palito na massa, este saía limpo.



Receita enviada pela Gomes da Costa





