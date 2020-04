Sábado, 18 de abril de 2020, atualizada às 9h20

Lasanha de berinjela e sardinha



Da redação



O Só Sabor desta semana ensina uma receita saudável e super prática. A lasanha de berinjela e sardinha é uma opção para o almoço e também para quem quer se manter em forma.

Ingredientes

Berinjela

• 1 berinjela grande ou duas médias (cerca de 500g)

• Sal a gosto

Molho de Tomate

• 2 colheres (sopa) de azeite

• 2 dentes de alho amassados

• 1 cebola média picada

• 4 tomates maduros, sem pele e sem semente, picados (cerca de 500g)

• Sal a gosto

• 1 lata de sardinha com ervas

• 1 e meia xícara (chá) de queijo minas ralado na parte grossa do ralador



Modo de Preparo

Berinjela

• Corte a berinjela (com casca) em rodelas de cerca de 0,3 cm de espessura. Distribua numa peneira e salpique sal. Deixe descansando por cerca de uma hora. O repouso com sal, retira o excesso de água da berinjela, que escorre pela peneira.

• Numa frigideira antiaderente doure as rodelas de berinjela dos dois lados. Reserve.



Molho de Tomate

• Aqueça o azeite e doure o alho. Junte a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Acrescente o tomate picado e cozinhe em fogo baixo, panela tampada, por cerca de 15 minutos ou até que os tomates comecem a desmanchar. Tempere com sal a gosto.

Montagem• Num refratário pequeno (quadrado com cerca de 16cm) faça uma camada de berinjela, cubra com molho e queijo, berinjela, molho, sardinha, berinjela, molho e queijo.• Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que o queijo esteja derretido e a preparação aquecida.• Sirva em seguida.

Dica

A berinjela deve ficar na peneira por uma hora ou deixada de molho em água com sal para amenizar o seu sabor amargo. Substitua a berinjela por abobrinha ou chuchu.

Rendimento: 4 porções

Tempo total: 90 minutos

Cozimento: 30 minutos

Preparo: 60 minutos

