Pavê de limão para o Dia das Mães



Jorge Júnior



A receita desta semana é muito simples de fazer. Ideal para a sobremesa deste domingo, Dia das Mães. São apenas quatro ingredientes e que, provavelmente, você tem em casa. O pavê fica super cremoso e com uma aparência linda.

Ingredientes

1 pacote de bolacha de maisena de 200g

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 copo de suco de limão puro

Raspas de limão para decorar



Modo de Preparo

Umedeça as bolachas com água sem abusar. Forre o pirex com estas bolachas umedecidas com água. Bata no liquidificador a lata de leite condensado, o creme de leite e o suco de limão puro.m Despeje sobre as bolachas e enfeite com um pouco de raspas de limão. Sirva bem gelado.





