Sábado, 16 de maio de 2020, atualizada às 08h53

Aprenda a fazer uma deliciosa berinjela grelhada com queijo feta e ervas

Da redação



Cozinhar com o marido, esposa, filhos, avós ou amigos sempre rende boas risadas e memórias para a vida toda. Para quem está sozinho, é uma maneira de começar um novo hobby. Esses momentos criam histórias e até tradições que podem ser levadas por diversas gerações. Sabendo disso, ensinamos neste final de semana o preparo de uma receita de berinjela grelhada com queijo feta e ervas para servir como entrada ou prato principal, super simples, mas deliciosa para fazer.



Confira abaixo o passo a passo:



Tempo de Preparo: 15-45min

Porção: 4 pessoas



Custo: Econômico



Ingredientes



· Azeite Gallo Extra Virgem Reserva

· Azeite Gallo Tipo Único

· 200g de queijo feta

· 2 berinjelas grandes

· 2 dentes de alho

· Hortelã *

· Manjericão *

· Salsa *

· Sal *

· Cominho *

· Pimenta do Reino moída *

(* a gosto)



Modo de preparo



1. Corte as berinjelas em fatias médias, coloque sal por cima de cada uma.

2. Aqueça o Azeite Gallo Tipo Único em uma frigideira e grelhe as fatias de berinjela por cerca de 2 minutos de cada lado e reserve.

3. Amasse o alho e coloque em uma vasilha, juntamente com a hortelã, manjericão, salsa, cominho, pimenta do reino moída, sal e misture bem. Em seguida adicione o Azeite Gallo Extra Virgem Reserva para fazer o molho e misturando novamente ao final.



Montagem



Em uma travessa, disponha aleatoriamente as fatias de berinjela. Em cima de cada uma coloque uma fatia do queijo e regue com o molho de Azeite Gallo Extra Virgem Reserva e ervas.





