Churrasqueiro ensina a preparar um lombo assado com abacaxi



Para quem não tem churrasqueira, sabia que é possível preparar uma carne assada no forno com gosto de churrasco? Sim, e o segredo está como se tempera a peça. Confira a receita do lombo assado com abacaxi, preparada pelo churrasqueiro José Almiro, do Canal no Yotube Churrasqueadas.

Ingredientes

1kg de lombo suíno com osso

Azeite

Sal (fino ou granulado)

5 dentes de alho

1 cebola

500ml de vinho branco seco

2 colheres de sopa de pimenta biquinho

Folhas de Louro

4 batatas

Pimenta do Reino

1 Abacaxi

100g de manteiga

Mel

Papel Alumínio

Noz Moscada a gosto

Modo de preparo

Banhe a peça com azeite. Passe o sal por toda a extensão. Separe numa tigela. Junte o alho descascado, a cebola em rodelas, folhas de louro, marine com o vinho branco e finalize com a pimenta biquinho cortada ao meio. Deixe descansar por 3 horas (se for deixar mais do que este tempo, guarde na geladeira). Pegue uma forma retangular e faça uma cama de rodelas de batatas com cascas para não queimar o lombo. Jogue um fio de azeite, uma pitada de sal e pimenta do reino, folhas de louro nelas.

Pegue o lombo, deite ele em cima das batatas, dá um leve banho da marinada do vinho. Envolve a forma com o papel alumínio (parte brilhante para baixo). Leve ao forno para assar por 1 hora a 180º.

Retire o lombo do forno e da forma e corte fatias sem vazar a peça para encaixar as rodelas de abacaxi cortadas pela metade. Retorne o lombo para a forma, passe a manteiga, banho de mel. Volte para o forno para gratinar por mais 30 minutos. Sirva.

Tempo de preparo: Marinando: 3 horas / Assando: 1 hora

Rendimento: 6 porções)



