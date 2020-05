Sábado, 30 de maio de 2020, atualizada às 08h46

Aprenda receita leve de omelete com mussarela de búfala e tomate seco

A omelete pode ser considerada uma das receitas mais adaptáveis que existem. Feito com o que se encontra na geladeira e se encaixando em diferentes gostos, é quase impossível não incorporar esse prato nas feições, né? Seja café da manhã, almoço ou janta. Pensando nisso, separamos o passo a passo de Omelete de mussarela de búfala com tomate seco para uma refeição leve e fácil. Confira:



Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos



Ingredientes



4 ovos

1 colher (sopa) de leite

1 cebola roxa pequena picada

1 ½ unidade (média) de mussarela de búfala picada em cubinhos

10 unidades de tomates secos, escorridos e picados em cubinhos

2 colheres (sopa) de Margarina Delícia Light com sal

Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de Preparo



1- Em um recipiente fundo, misture bem os ovos com o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

2- Em uma frigideira média, com revestimento anti-aderente, leve 1/2 colher (sopa) de Margarina Delícia Light para aquecer. Junte as cebolas, deixe-as suar e adicione-a à mistura de ovos.

3- Na mesma frigideira, adicionada de metade da Margarina Delícia Light restante, despeje metade da quantidade total de ovos e com a ajuda de uma colher vá empurrando as laterais para o centro, a fim de que mistura líquida vá sempre para as bordas.

4- Cozinhe em fogo médio até que esteja firme mas não muito cozida.

5- Coloque em uma metade o queijo e o tomate, cubra com a parte sem recheio e deixe a mussarela derreter. Repita a operação e sirva-as imediatamente.

