Sexta-feira, 12 de junho de 2020, atualizada às 16h03

Aprenda a fazer dadinhos de tapioca cobertos com atum

Da redação



A tapioca é um ingrediente típico indígena que se faz presente no cardápio do brasileiro há muitos anos. Considerado patrimônio imaterial e cultural da cidade de Olinda – local do descobrimento, sua versatilidade possibilita que ela seja utilizada em preparos salgados, doces, acompanhamentos, pratos principais ou até petiscos. Pensando nisso, separamos a receita de Dadinhos de tapioca cobertos com atum como opção para você fazer e compartilhar.



Rendimento: 20 unidades

Tempo de preparo: 180 minutos

Dificuldade: Fácil



Ingredientes:



Atum



1 lata de Atum Sólido em Óleo Coqueiro

5 tomates-cerejas cortados em 4 pedaços

½ cebola roxa pequena picada

1 colher (chá) de raspas de limão siciliano

1 colher (chá) de tomilho fresco picado



Dadinho De Tapioca



2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de tapioca granulada

150 g de queijo meia cura ralado no ralo grosso

Filme plástico para forrar e embalar



Modo de Preparo



Atum



1. Em uma tigela, junte os tomates, a cebola, as raspas de limão, o tomilho e misture.

2. Acrescente o Atum Sólido em Óleo Coqueiro com o óleo da lata e misture delicadamente. Conserve na geladeira até hora de servir.



Dadinhos



3. Forre um refratário 10 x 10 cm com filme plástico. Reserve.

4. Em uma panela média, ferva o leite. Retire do fogo, acrescente a tapioca e o queijo e misture até obter uma massa homogênea.

5. Despeje a mistura no refratário reservado e espalhe até ficar uniforme.

6. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 2 horas ou até ficar firme.

7. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC).

8. Desenforme a massa e corte em quadradinhos de 2 x 2 cm.

9. Arrume os quadradinhos em uma assadeira grande e leve ao forno por 30 minutos ou até dourar. Retire e deixe amornar.

10. Cubra os quadradinhos com o atum e sirva em seguida.

