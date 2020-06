Sábado, 27 de junho de 2020, atualizada às 08h43

Aprenda a receita junina de Bolo Pé de Moleque para fazer em casa



Chegando junho, às expectativas para o início das Festas de São João só aumentam. As quadrilhas, correio elegante e, principalmente, receitas típicas despertam os corações para essa época de celebrações. Entretanto, esse ano as comemorações do mês serão um pouco fora do habitual, o que não significa que não se pode fazer algo especial. Pensando em levar as delícias juninas para casa, vamos te ensinar o passo a passo da receita de Bolo Pé de Moleque para você preparar e festejar.



Ingredientes



1 colher de sopa de Margarina Primor Todo Dia;

¼ xícara de café coado forte e quente;

¾ xícara de açúcar mascavo;

¼ xícara de açúcar refinado;

200 ml de leite de coco;

2 ovos pequenos;

300 gr. de mandioca crua, ralada e escorrida:

½ xícara de castanha de caju torrada e triturada;

1 colher de café de cravo em pó;

2 colheres de chá de canela em pó;

1 colher de chá de erva doce em pó;

½ xícara de castanha de caju inteiras, para decorar.



Modo de Preparo



1 - Em uma tigela, misture o café com a margarina e mexa até derreter. Junte os açúcares, o leite de coco, os ovos e a mandioca.



2 - Acrescente o restante dos ingredientes e misture bem.



3 - Coloque em uma fôrma redonda com cone central, medindo 18cm de diâmetro, untada com margarina e enfarinhada.



4 - Disponha as castanhas sobre a massa e asse no forno preaquecido, em temperatura moderada, por cerca de 50 minutos ou espete com um palito e veja se ele sai seco.



5 - Desenforme frio.

