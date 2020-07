Sábado, 4 de julho de 2020, atualizada às 09h39

Aprenda a preparar uma deliciosa lasanha de carne com queijo e presunto



Da redação



A culinária italiana é uma das mais queridas pelos brasileiros. Não é à toa que a lasanha está tão presente em nossos cardápios. E um dos sabores mais aclamados nos almoços em família é o de carne com queijo. Para aprender a fazer esta receita em casa, confira o passo a passo da Lasanha de Carne com Queijo e Presunto.



Ingredientes (rendimento: 4 porções)



500g de carne moída

300g de queijo

300g de presunto

2 cebolas

1 dente de alho

1 pacote de queijo ralado

Sal e pimenta agosto

1kg de massa Bangalô dos Pastéis (ou outra massa disponível)



Modo de preparo



Umedeça a massa em água quente por aproximadamente 20 minutos e depois escorra em baixo da torneira com água fria. Em uma panela com óleo, cozinhe a carne moída já temperada com a cebola e o alho picados. Vá misturando a carne em curtos intervalos de tempo para ficar bem soltinha. Finalize com o molho de tomate, sal e pimenta a gosto.



Montagem da lasanha



Comece colocando uma camada de molho, presunto, queijo e a massa da lasanha. Faça esse processo até a altura e tamanho pretendida. Finalize com o queijo ralado.



Para assar



Preaqueça o forno em uma temperatura de 180C° por 5 minutos. Leve a lasanha ao forno por aproximadamente 25 minutos. Retire do forno e leve à mesa. Sua lasanha Bangalô está pronta e serve até 4 pessoas.

