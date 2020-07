Sábado, 11 de julho de 2020, atualizada às 09h58

Aprenda a fazer uma versão saudável pizza com massa de couve-flor

Da redação



O Dia da Pizza foi comemorado na última sexta-feira, 10 de julho, mas nada impede da gente estender esta data para o final de semana! Para aproveitar esta data, sem descuidar da alimentação, a ACESSA.com, ensina uma receita de pizza saudável.



No lugar da massa tradicional, a desta receita é feita com couve flor, uma opção com baixo nível de carboidrato. O recheio sugerido é de atum com espinafre e mussarela, mas a massa pode ser aproveitada com os ingredientes de sua preferência. Saiba como fazer:



Ingredientes



Para a massa



1 couve-flor (cerca de 600g)

3 ovos

1 cebola

30g de queijo parmesão

½ colher de chá de orégano (fresco ou seco)

pimenta a gosto



Para o recheio



300g de tomate picado (em lata)

30g de espinafre

150g de atum em conserva

125g de mussarela

1 mão cheia de folhas de manjericão



Modo de preparo



Pré-aqueça o forno a 200° graus. Corte a couve-flor em pedaços grossos e cozinhe por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, descasque e corte a cebola em cubos e rale o parmesão.



Escorra a couve-flor após de cozinhar. Embrulhe as em um pano de cozinha e torça até não sair mais líquido. Ponha a couve-flor, os ovos, a cebola, o queijo parmesão e um pouco de pimenta em um liquidificador e bata. Espalhe a massa o mais fino possível sobre uma forma com papel manteiga e asse na prateleira média por cerca de 35 minutos.



Enquanto isso, lave o espinafre e seque com um papel de cozinha. Escorra o atum e amasse-o e corte a mussarela em fatias finas.



Tire a massa do forno, em seguida, aumente a temperatura para 250° graus. Distribua os tomates picados, espinafre, atum e mussarela sobre a massa. Deixe a pizza no forno no fogo baixo por cerca de 6 minutos. Sirva com as folhas de manjericão.





Dica do aplicativo de nutrição Freeletics Nutrition

