Aprenda a fazer uma deliciosa moqueca



Jorge Júnior

Editor



A moqueca é um cozido, geralmente de peixe, típico das culinárias brasileira e angolana. No nosso país, é um dos pratos favoritos dos estados da Bahia e do Espírito Santo. O que diferencia uma da outra é o pimentão, azeite de dendê e leite de coco, ingredientes que não entram na moqueca capixaba. Essa receita é ideal para um almoço de fim de semana com a família.

Ingredientes

4 postas de cação ou garoupa (700 gramas)

300 gramas de camarão

suco de 1 limão

1 cebola grande cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

2 tomates maduros cortados em rodelas

2 colheres (sopa) de coentro

200 ml de leite de coco

1 colher (sopa) de azeite de dendê

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Pimenta e sal a gosto





Modo de Preparo

Lave bem os peixes, regue com o suco de limão e deixe descansar por cerca de 1 hora. Em uma panela grande, despeje o azeite de oliva e faça uma camada com as cebolas, os pimentões, os tomates e os peixes. Polvilhe coentro e regue com leite de coco. Leve ao fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por 15 minutos. Vire os peixes com cuidado para eles não se quebrarem e jogue os camarões. Mexa algumas vezes até que esteja cozido (cerca de 10 minutos para ele não emborrachar). Junte o azeite de dendê, adicione sal e pimenta a gosto. Retire do fogo e sirva.

