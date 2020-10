Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, atualizada às 10h



Petrópolis Gourmet começa dia 30 de outubro com 28 restaurantes participantes



Da redação



Com as medidas de flexibilização, a Cidade Imperial reabre para os turistas com o Petrópolis Gourmet, que começa dia 30 de outubro e vai até 15 de novembro.

O festival, que comemora duas décadas, está carregado de afetividade e versatilidade, com restaurantes recebendo as famílias com pratos especiais e também no sistema de delivery. “O Petrópolis Gourmet é um dos oito maiores eventos gastronômicos do país e, este ano, vamos celebrar este retorno do turismo em Petrópolis com o festival, afinal, comemoração precisa ser com mesa farta”, afirma o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Os organizadores ressaltam ainda que o festival tem a vantagem de ser descentralizado, o que contribui para se manter o distanciamento hoje ainda necessário.

Restaurantes, pratos, sobremesas e todos os detalhes do festival estão no site www.petropolisgourmet.com.br. São 28 participantes e a rede hoteleira com 118 meios de hospedagem com preços promocionais em sua maioria, em apoio ao festival, para prolongar a estadia dos visitantes na cidade.

