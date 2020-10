Sexta-feira, 23 de outubro de 2020, atualizada às 9h40

Juiz de Fora vai sediar o 1º Festival Nacional de Café



Da redação



Entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro Juiz de Fora vai sediar o 1º Festival Nacional de Café To Go, promovido pela Mais1 – Café.

Durante os quatro dias de festival, a unidade Mais1 – Café vai servir todas as opções de bebida do cardápio com preços de até R$ 5. Entre as mais de dez opções de cafés, estão o cappuccino, preparado como o legítimo italiano, com café espresso, leite vaporizado e crema de leite; o drink frio caramel, preparado com café, leite e caramelo em abundância; o sensação, que leva café, leite, purê de morango francês e chocolate; e, para quem preferir uma bebida sem cafeína, o nutelatte, desenvolvido com chocolate quente e avelã. “Para oferecer ainda mais sabor aos nossos clientes, selecionamos um grão de café produzido na região da Alta Mogiana, em Minas Gerais, com processo de secagem natural, notas de chocolate, encorpado e levemente cítrico, para ser nossa principal matéria-prima”, conta Vinicius Delatorre, sócio fundador e diretor operacional da Mais1 – Café.



Durante o evento, a rede vai disponibilizar copos com embalagens especiais para que os clientes consumam a bebida na rua ou levem para qualquer lugar. Para uma experiência completa, o público ainda poderá encontrar uma variedade de salgados, doces e cafés moídos em cada loja.



Serviço

Dias 29 de outubro e 01 de novembro

Local: Rua Santa Rita número 500 – Centro, em horário comercial



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.