Portal ACESSA.com indica dez receitas saborosas para a Páscoa

da Redação - 10/03/2021 08:53

O Portal ACESSA.com selecionou dez receitas saborosas e fáceis de fazer para a sua Páscoa. As opções, entre doces e salgadas, foram indicadas por chefs de Juiz de Fora e também de outras cidades. Entre as opções, torta de sardinha, ovo de páscoa trufado, pão de mel fit, além do tradicional bacalhau. Confira.



Torta de Sardinha para a Sexta-feira Santa

Brownie de chocolate com nozes e linhaça

Chef Jhonata Reis ensina a fazer um Ovo de Páscoa Trufado

Sabores diferenciados são atrativos nos ovos gourmet

Pão de mel fit é sobremesa irresistível para a Páscoa

Aprenda a fazer um Estrogonofe de Chocolate para a Páscoa

Bacalhau à Provençal: a dica da Vó Sinhá para esta Páscoa

Sardinha na panela de pressão para a Páscoa

Aprenda a fazer um delicioso bacalhau cruz com salada de grão de bico

Cookie de Alecrim com Gotas de Chocolate