Bolo de quibe recheado com ovos e requeijão

por Jorge Júnior - 27/03/2021 09:54

Olá, pessoal, tudo bem? O bolo de quibe é uma receita que a maioria de nós provavelmente conhece desde a infância. Mas já pensou em recheá-lo antes de assar? Fica muito mais suculento e ainda mais saboroso. Você vai amar.



Ingredientes

- 500 g de trigo para quibe

- 500 g de carne moída

- 100 g de pão de forma seco e ralado (ou farinha de rosca);

- 2 ovos;

- 1 cebola em cubos;

- 2 dentes de alho picados;

- Sal e pimenta.



Recheio



- 2-3 fatias de presunto;

- 200 g de requeijão ou cream cheese com ervas finas;

- 3-4 fatias de queijo Gouda ou Emmental;

- 3 ovos;



Passo a passo

1. Misture o trigo de quibe com a carne e os outros ingredientes. Coloque tudo em uma forma untada e pressione um copo no meio do bolo de carne.



Dica: Unte a assadeira com manteiga e polvilhe com farinha de rosca para que o bolo de carne saia mais facilmente da assadeira depois de assado.



2. Recheie com presunto.



3. Cubra o presunto com requeijão ou cream cheese.



4. Coloque as fatias de queijo por cima



5. Distribua os ovos sobre o queijo.



6. Asse o bolo de carne por 40 minutos a 180 °C.