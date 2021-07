Comida di Buteco 2021 começa dia 30 com prato a R$ 27

Em sua 21ª edição, esta é a primeira vez que o concurso acontece em formato híbrido

da Redação - 28/07/2021 09:08

Após quatro adiamentos em função da pandemia, o concurso Comida di Buteco retorna no próximo dia 30 de julho, sexta-feira e segue até o dia 29 de agosto, com 23 bares participantes e preço fixo de R$ 27.



Em sua 21ª edição, esta é a primeira vez que o concurso acontece em formato híbrido, pois os

consumidores poderão provar os petiscos participantes do concurso através do delivery ou buscando nos butecos, no formato “para levar”. "Para isso, vamos divulgar os telefones dos butecos participantes no nosso site para que você possa pedir o petisco diretamente a eles, seja por telefone ou mensagem de WhatsApp", explica a organização do concurso.

Vale destacar que butecos participantes estão sujeitos às regras de funcionamento dos bares determinada pelos órgãos sanitários. "Temos orientado os butecos participantes a cumprir rigorosamente as regras definidas e limitar o atendimento à capacidade permitida no estabelecimento e estamos continuamente checando e reforçando esse cumprimento".

Participantes

Armazém du Peixe - Av.Presidente Juscelino Kubitschek, 452 - Industrial

Bar Dias - Rua Luiz Rocha,02 - Eldorado

Bar do Abílio - Rua Fonseca Hermes,180 - Centro

Bar do Bené - Rua João Batista Sampaio,150 - São Pedro

Bar do Luiz - Av, Eugênio do Nascimento, 240 -Aeroporto

Bar do Marquim - Rua Santo Antonio, 10 - Centro

Bar do Torresmo - Av.Darcy Vargas, 31 - Ipiranga

Bar du Buneco - Rua João do Rio, 9 - Manoel Honório

Bar Santa Moderação - Rua Torreões, 57. Bairro Santa Luzia

Birosca - Rua Dr.João Pinheiro, 552 - Jardim Glória

Buteco Gentileza - Rua Padre João Emilio, 160 - Passos

Cabana Du Celinho - Av. Deusdedith Salgado, 1705

Caminho da Roça - Rua Espírito Santo,738 - Centro

Cantinho do Camarão - Praça Artur Bernardes, 230 - Bandeirantes

Empório do Cubano Bar e Restaurante - Rua General Mário Xavier, 11

Jardim Laranjeiras

Empório do Sabor - Rua Henrique de Novais,166 - Lourdes

Estação Persa - Rua Paracatú, 243 - Santa Terezinha

Janelão Bar - Rua Nossa Senhora do Líbano, 132, Grajaú

Patanisca Butiquim - Rua Olegário Maciel, 1318

Petisqueira - Av.Eugenio do Nascimento, 475 - Aeroporto

Reza Forte - Rua Olegário Maciel, 1773

Trem Mineiro - Rua Liduino V dos Reis,140 - Aeroporto.

Varanda Restô Beer - Rua Barão de Santa Helena, 596 - Granbery

Vista Serrana - Rua Onofre Mendes, 173 - Mundo Novo

Tema

Raízes, tanto com o sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio, cerne. São muitas opções de fácil acessibilidade e infinitas possibilidades de combinações. Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar a curiosidade do público. Todos os butecos participantes desenvolveram as receitas dos petiscos 2021 contendo uma ou mais raízes.

Segurança

Dentre estes esforços, foi realizada uma parceria com a Tagme – plataforma que permite o agendamento de mesas e a digitalização dos cardápios – para que os butequeiros possam planejar com segurança sua ida ao buteco. Esta ferramenta está acessível através do site www.comidadibuteco.com.br localizando o buteco que quer visitar em cada cidade e clicando no botão Tagme. Desta maneira, aquele horário a mesa reservada estará disponível de acordo com os critérios estabelecidos nas reservas.

Apoio

O segmento de bares e restaurantes está entre os que mais sofreram com a pandemia, pois foram um dos primeiros a terem medidas restritivas de funcionamento e que se farão necessárias ainda por um bom tempo. 30% dos butecos participantes do concurso em todo o Brasil tiveram suas portas fechadas.

Nosso objetivo no Salve os Butecos é ajudar a gerar fluxo de caixa para os butecos, de forma que eles possam se reerguer.

Todos podem participar: consumidores, empresas, veículos de comunicação e mídia. As doações podem ser em espécie; produtos, no caso de empresas que atendem diretamente os butecos e espaços na mídia para divulgar a campanha.

Nossa meta é arrecadar R$ 3 milhões entre julho e agosto e dividir igualmente entre os butecos participantes do concurso. O acompanhamento das doações será através do “butecômetro” no site comidadibuteco.com.br. A conta para doações é:



BANCO SANTANDER 033

AGÊNCIA: 1595

CONTA NÚMERO: 130023050

COMIDA DI BUTECO PRODUÇÕES

GASTRONÔMICAS LTDA

CNPJ: 06.204.569/000155

OU VIA PIX UTILIZANDO

O NOSSO CNPJ

Votação

O concurso segue com a tradicional votação do melhor boteco, mantendo os quatro quesitos das edições anteriores: o petisco em si (que vale 70% da nota), atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% para cada um). Por isso, poderão votar apenas quem consumir seu petisco no local e os 30 jurados, que obrigatoriamente terão que comparecer aos locais predefinidos. Para se escolher o melhor boteco, os votos dos jurados e do público terão, cada grupo, peso de 50%.