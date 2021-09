Reza Forte é o vencedor do Comida di Buteco 2021

O vencedor, eleito como melhor boteco da cidade, irá para a segunda fase do concurso disputando o prêmio nacional

da Redação - 09/09/2021

A cerimônia de premiação do Comida Di Buteco foi realizada nesta quarta-feira, 8 de setembro, no Trade Hotel. O evento reuniu os organizadores do concurso e dois representantes dos 23 bares participantes. O pódio contou com o Reza Forte como o grande vencedor do concurso, com o prato Mineiroca, em segundo lugar ficou o bar Caminho da Roça, com o petisco Língua Portuguesa e em terceiro, o Birosca, com o prato Bira meu Boi.

Os três primeiros lugares do concurso tiveram as melhores médias nos quatro itens avaliados: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O tema deste ano foi raízes e os botecos participantes desenvolveram petiscos contendo uma ou mais raízes.

O vencedor, eleito como melhor boteco da cidade, irá para a segunda fase do concurso disputando o prêmio nacional. Nessa etapa, uma nova comissão de jurados irá visitar os campeões de cada cidade e avaliar suas performances seguindo os mesmos critérios. Cada campeão irá receber três jurados. Após a avaliação, é definido o melhor buteco do Brasil.

Além disso, o concurso também contou com uma outra novidade. Visando valorizar a corrente dos bares da cidade, todos os participantes desta edição já estão automaticamente classificados para a edição de 2022.

Neste ano, pela primeira vez na história, o concurso foi realizado em modalidade híbrida. Os consumidores contavam com a opção do delivery, o formato “para levar” – no qual o cliente busca o petisco diretamente no bar – ou participar presencialmente, indo até o local. Os bares participantes foram orientados a seguir rigorosamente os protocolos contra a Covid-19 para oferecer maior segurança aos consumidores.

O Bar do Abílio foi o grande vencedor do prêmio Boca Boa, do Zine Cultural. A votação foi realizada online e os usuários escolheram o bar de sua preferência. O vencedor ganhou com 20% dos votos.