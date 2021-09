Festival Gastronômico JF Sabor 2021 apresenta 56 pratos com o tema Mineiridades

O serviço de delivery foi adotado pela por quase todas as casas participantes

da Redação - 13/09/2021 08:18

Começa nesta segunda-feira, 13 de setembro, o JF Sabor 2021. O tema "Mineiridades” estará presente em 56 pratos desenvolvidos por 43 estabelecimentos gastronômicos para o evento, promovido pelo 19º ano pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Regional Zona da Mata – Abrasel ZM.



Os ingredientes e temperos de Minas vão reinar em receitas tipicamente mineiras ou invadir pratos que até tiveram origem em outros países, mas que passaram por uma releitura. Serão 45 dias até o encerramento do Festival, em 24 de outubro.

Os chefs se esmeraram em produzir receitas exclusivas, desenvolvendo a criatividade não só na elaboração dos pratos, como também nos nomes dados a eles. Vai ter sanduíche de frango com quiabo, pratos tipicamente franceses , italianos e até mexicanos com a cara de Minas. Será possível saborear o “Torresmo ajoelhado no bafo”, experimentar um “Trem Chic”, o “Amo ela sô”, o “Minerin de Dubai”, um bom “Berço Mineiro” ou uma “Surpresinha Mineira”. Um cardápio que tem um pouco de tudo:“Bão dimais da conta, capisce?” E esse festival de pratos e nomes no mínimo inusitados não fica só em Juiz de Fora. Seis estabelecimentos de Ibitipoca vão trazer o “Mió do Serra”, mostrando que para o mineiro “Onde tem Queijo tem tudo”, inclusive “Frango solto no terreiro”.

“A expectativa do setor é grande. Queremos que o festival ajude a resgatar a autoestima dos empresários e trabalhadores do setor depois de 17 meses de pandemia”, afirma a presidente da Abrasel, Francelle Galil, destacando que o JF Sabor também costuma movimentar a rede hoteleira e o comércio de modo geral. “A estimativa é que o festival atinja, diretamente, cerca de 80 mil pessoas e contribua com o incremento de 10% na economia local”. Apostando nisso, a entidade promoveu exclusivamente para o evento um “Curso de imersão em vendas” com objetivo de capacitar os trabalhadores quanto à importância do bom atendimento e fidelização dos clientes para fortalecer os negócios.



Novidades

"Essa foi uma necessidade trazida pela pandemia que acabou sendo muito benéfica para os restaurantes e para os clientes. Com certeza é uma ferramenta que veio pra ficar", ressalta Francelle Galil, que realizou uma parceria com o aplicativo Robin Food a fim de incentivar as casas que ainda não ofertavam o serviço e permitir maior acesso dos consumidores aos pratos.

E além de utilizar o celular para realizar seus pedidos, os clientes poderão avaliar e votar em seus pratos favoritos apontando a câmera para o QR Code que receberão junto com seu pedido. O QR Code levará o consumidor direto para o prato degustado onde será possível avaliar a apresentação e o sabor. Além disso, um júri com convidados avaliará os pratos participantes em evento exclusivo. A soma das notas do público e dos jurados apontará os vencedores do JF Sabor 2021.