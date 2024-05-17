Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora

Cinema Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Feriados Cinemais R$ 13 R$ 132

R$ 153 R$ 8 R$ 132

R$ 153 R$ 142

R$ 163 R$ 142

R$ 163 R$ 142

R$ 163 R$ 142

R$ 163 Cinemais 3D R$ 18 R$ 18 R$ 14 R$ 18 R$ 20 R$ 20 R$ 20 R$ 20 Palace 1 R$ 8 R$ 6 R$ 8 R$ 12 R$ 12 R$ 12 R$ 12 Santa Cruz R$ 12 R$ 64 R$ 10 R$ 8 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14 UCI Kinoplex R$ 185; 8

R$ 206; 8

R$ 205; 9

R$ 226; 9 R$ 185; 8

R$ 206; 8

R$ 205; 9

R$ 226; 9

R$ 810 R$ 168

R$ 189 R$ 205; 8

R$ 236; 8

R$ 225; 9

R$ 256; 9 R$ 205; 8

R$ 236; 8

R$ 225; 9

R$ 256; 9 R$ 205; 8

R$ 236; 8

R$ 225; 9

R$ 256; 9

R$ 167 R$ 205; 8

R$ 236; 8

R$ 225; 9

R$ 256; 9

R$ 167 R$ 205; 8

R$ 236; 8

R$ 225; 9

R$ 256; 9

R$ 167 UCI Kinoplex 3D R$ 238

R$ 259 R$ 238

R$ 259

R$ 1110 R$ 238

R$ 259 R$ 279

R$ 299

R$ 279

R$ 299

R$ 279

R$ 299

R$ 279

R$ 299

R$ 279

R$ 299

UCI Kinoplex

Ticket Fam?lia 2D R$ 5511 UCI Kinoplex

Ticket Fam?lia 3D R$ 6311

Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es

(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos

