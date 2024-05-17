Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora

Cinema Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Feriados
Cinemais R$ 13 R$ 132
R$ 153		 R$ 8 R$ 132
R$ 153		 R$ 142
R$ 163		 R$ 142
R$ 163		 R$ 142
R$ 163		 R$ 142
R$ 163
Cinemais 3D R$ 18 R$ 18 R$ 14 R$ 18 R$ 20 R$ 20 R$ 20 R$ 20
Palace 1 R$ 8 R$ 6 R$ 8 R$ 12 R$ 12 R$ 12 R$ 12
Santa Cruz R$ 12 R$ 64 R$ 10 R$ 8 R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 14
UCI Kinoplex R$ 185; 8
R$ 206; 8
R$ 205; 9
R$ 226; 9 		R$ 185; 8
R$ 206; 8
R$ 205; 9
R$ 226; 9
R$ 810 		R$ 168
R$ 189 		R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9 		R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9 		R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167 		R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167 		R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167
UCI Kinoplex 3D R$ 238
R$ 259 		R$ 238
R$ 259
R$ 1110 		R$ 238
R$ 259 		R$ 279
R$ 299
 R$ 279
R$ 299
 R$ 279
R$ 299
 R$ 279
R$ 299
 R$ 279
R$ 299
UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 2D		 R$ 5511
UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 3D		 R$ 6311
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es

(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos

