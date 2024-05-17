Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
|Cinema
|Seg
|Ter
|Qua
|Qui
|Sex
|Sab
|Dom
|Feriados
|Cinemais
|R$ 13
|R$ 132
R$ 153
|R$ 8
|R$ 132
R$ 153
|R$ 142
R$ 163
|R$ 142
R$ 163
|R$ 142
R$ 163
|R$ 142
R$ 163
|Cinemais 3D
|R$ 18
|R$ 18
|R$ 14
|R$ 18
|R$ 20
|R$ 20
|R$ 20
|R$ 20
|Palace
|1
|R$ 8
|R$ 6
|R$ 8
|R$ 12
|R$ 12
|R$ 12
|R$ 12
|Santa Cruz
|R$ 12
|R$ 64
|R$ 10
|R$ 8
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 14
|UCI Kinoplex
| R$ 185; 8
R$ 206; 8
R$ 205; 9
R$ 226; 9
| R$ 185; 8
R$ 206; 8
R$ 205; 9
R$ 226; 9
R$ 810
| R$ 168
R$ 189
| R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
| R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
| R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167
| R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167
| R$ 205; 8
R$ 236; 8
R$ 225; 9
R$ 256; 9
R$ 167
|UCI Kinoplex 3D
| R$ 238
R$ 259
| R$ 238
R$ 259
R$ 1110
| R$ 238
R$ 259
| R$ 279
R$ 299
| R$ 279
R$ 299
| R$ 279
R$ 299
| R$ 279
R$ 299
| R$ 279
R$ 299
|UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 2D
|R$ 5511
|UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 3D
|R$ 6311
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) Palace n?o exibe filmes ?s segundas-feiras; (2) at? 17h59; (3) a partir de 18h; (4) todos pagam meia; (5) at? 17h; (6) a partir de 17h; (7) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55; (8) Assento regular; (9) Super Seat; (10) Ter?a Universit?ria; (11) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
