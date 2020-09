Semana de 14 a 20 Setembro de 2020

Débora Oliveira , paulista. Minha jornada como taróloga começou em 2017 quando postei os primeiros vídeos no YouTube. Meu caminho de contato com a espiritualidade foi iniciado quando ainda era muito jovem. Frequentei a Ordem Rosacruz até a adolescência, e comecei os estudos na astrologia aos 12 anos. Após uma longa jornada de intensa busca por um propósito finalmente encontrei a minha missão de vida. Hoje me sinto realizada e honrada por ter essa oportunidade de auxiliar tantas pessoas através do tarot e das técnicas de terapia energética Reiki, ThetaHealing e Cura Multidimensional Arcturiana.

