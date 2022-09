Reprodução: Site World Poker Tour - World Poker Tour

O mês de setembro promete grandes eventos para os apaixonados pelo poker no calendário do World Poker Tour. Ao todo, o WPT tem três torneios agendados para o mês, que serão realizados em três países diferentes, com transmissões ao vivo em dois deles por meio de seus canais oficiais. O primeiro torneio está previsto para começar no dia 2.

Quem vem acompanhando as notícias do World Poker Tour sabe que a organização vai promover vários torneios de destaque até o dia 16 de dezembro. Para setembro, serão realizadas três competições:

2 de setembro - WPT Seminole Hard Rock Tampa - Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa

15 de setembro - WPT Prime Madrid - Casino Gran Via

23 de setembro - WPT Australia - The Star Gold Coast

Serão três países diferentes a sediar os torneios: Estados Unidos, Espanha e Austrália. Dois dos eventos, o WPT Madrid e o WPT Austrália, contarão com transmissões ao vivo nos canais oficiais do World Poker Tour para que o público possa acompanhar.

O passe de participação do WPT Seminole Hard Rock Tampa é de US$ 3.500,00. Já os do WPT Madrid e do WPT Austrália são, respectivamente, de € 1.100,00 e AU$ 5.000,00.

Datas e Duração

WPT Seminole Hard Rock Tampa

Sexta-feira, 2 de setembro (11h) - Quarta-feira, 7 de setembro



WPT Prime Madrid

Quinta-feira, 15 de setembro - Segunda-feira, 19 de setembro

WPT Australia

Sexta-feira, 23 de setembro - Terça-feira, 27 de setembro



Mais Informações

Interessados em saber mais sobre os torneios podem acessar o site do WTP e clicar na aba de eventos. Lá ficam disponíveis mais informações, como a estrutura dos torneios e termos de participação.

WPT Global



Agora que você já está por dentro do calendário do World Poker Tour, aproveite também para participar de grandes jogos de onde você estiver.

O WPT Global é a plataforma de jogos de Poker online do World Poker Tour, na qual jogadores de todo o mundo podem se reunir em partidas de alto ou baixo risco. Esse espaço conta com o suporte de tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial e Machine Learning, para garantir altos níveis de segurança para seus usuários.

A ferramenta do WPT também disponibiliza uma série de conteúdos informativos sobre o poker, que podem colaborar para o desenvolvimento dos jogadores menos experientes, como um glossário de termos do esporte, e busca um rácio equilibrado entre jogadores profissionais e recreativos.

Ou seja, é a plataforma ideal para quem ama os jogos de poker.

Sobre o WPT

Fundado em 2002, o World Poker Tour é referência internacional no desenvolvimento e inovação do poker, bem como na promoção, organização e transmissão de partidas e torneios. Em 20 anos de existência, a empresa já transmitiu seus eventos para mais de 150 países e territórios e atualmente está produzindo sua 20ª temporada.

Através de seus diversos canais, o WPT também promove interações com jogadores dos mais diferentes níveis, disponibilizando ferramentas de educação e capacitação para participantes menos experientes, e utiliza sua influência para gerar transformações sociais positivas por meio da WPT Foundation.