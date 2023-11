No final de outubro, uma rápida busca no LinkedIn revelou mais de 20 mil vagas na área de análise de dados no Brasil. Com a crescente onda de informações enviadas diariamente para as redes, os profissionais em análise de dados estão cada vez mais requisitados. Mas será que é fácil preencher essas vagas? A resposta é não!



Mas antes de falarmos sobre demandas, necessidades do mercado de trabalho na área de análise de dados, e saber qual curso de analista de dados escolher, vamos entender o que faz um analista de dados?



O que faz um analista de dados?



Que a internet e a sua democratização mudou a forma como vivemos atualmente você já sabe. Todos os dias são gerados impressionantes 2,5 quintilhões de dados. Com essa grande quantidade de dados, faz-se necessário para as empresas de todos os setores contarem com profissionais como os analistas de dados.



Mas o que faz um analista de dados tão importante? O analista de dados é um especialista em interpretação de informações e trabalha com banco de dados. Ele reúne conjuntos de dados, os organiza e os envia para uma análise em busca de padrões e tendências. A partir disso, ele atua ajudando as empresas e instituições a tomar decisões fundamentadas em dados reais armazenados no banco de dados.



Por que optar pela carreira de analista de dados?



Como já citamos anteriormente, de acordo com uma busca no LinkedIn no final do mês de outubro, só no Brasil, existem milhares de oportunidades na área de análise de dados, abrangendo diversas funções, muitas das quais permitem trabalho remoto. Dada a natureza abrangente desse campo, os profissionais podem atuar em diferentes esferas, com salários que podem ultrapassar os R$ 12 mil por mês.



Optar por ser um analista de dados proporciona a chance de estar na vanguarda da revolução da informação. Em um mundo impulsionado por dados, esse profissional desempenha um papel vital ao ajudar as empresas a extrair valor de suas informações. Além disso, a demanda por analistas de dados está em constante expansão, tornando esta uma carreira com grande potencial de crescimento. Com a crescente importância dos dados na tomada de decisões, o analista de dados é um profissional muito valorizado e procurado em diversos setores e indústrias.



Carreiras e Remunerações



A área de dados é vasta e apresenta um leque interessante de posições que um analista de dados pode ocupar durante a sua carreira profissional. Os salários também podem variar. Para você entender melhor, selecionamos alguns cargos e valores médios de um profissional de análise de dados. Confira abaixo!



Analista de Dados Júnior: Após se formar em um curso de analista de dados, essa é a posição que um analista de dados normalmente ocupa. O salário médio de um analista de dados júnior pode variar de acordo com a localização e também a área de atuação da empresa, mas fica entre R$ 3 mil e R$ 6 mil por mês no Brasil.



Analista de Dados Pleno: Após algum tempo de experiência, o analista de dados se torna pleno e sua média salarial se inicia a partir de R$ 5,8 mil/mês.



Analista de Dados Sênior: Com anos de experiência na área, o profissional em análise de dados sênior é capaz de liderar projetos complexos, supervisionar equipes e trabalhar de forma mais independente. Seu salário médio começa a partir de R$ 12 mil por mês.



Primeiros passos para se tornar um analista de dados



Agora que você já entendeu o que faz um profissional de análise de dados e conferiu as interessantes oportunidades que a área apresenta, provavelmente a sua próxima pergunta é: Como faço para me tornar um analista de dados?



Existem diferentes maneiras de aprendizagem, livros, tutoriais no YouTube, cursos de analista de dados em universidades e também bootcamps. A sua escolha depende do que você busca e planeja.



Aprender sozinho pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro, principalmente porque atualmente existem centenas de vídeos com diferentes conteúdos disponíveis. Mas a jornada de aprendizagem solo pode ser um pouco desanimadora.



Outra maneira de começar a estudar é através de cursos online de analista de dados em bootcamps de programação. Os bootcamps de programação apresentam um ensino de aprendizagem mais intensivo. Na TripleTen, por exemplo, o aluno se torna um analista de dados em apenas 7 meses.



No curso de analista de dados online você conta com ajuda de uma equipe completa, o estudante não só tem acesso à uma plataforma própria da TripleTen, como também desenvolve habilidades através de um aprendizado voltado para a prática e com projetos reais, simulando rotinas diárias de um analista de dados.



Um diferencial interessante do curso online de programação da TripleTen é o seu programa de preparação de carreira. Ao contrário de muitos cursos de analista de dados, a TripleTen acompanha o aluno após o término do curso, com mentoria de carreira, que inclui simulação de entrevistas, criação de currículo e portfólio, e garantia de emprego.



Saiba mais acessando o site https://tripleten.com.br/ . Nesse site você vai encontrar mais informações sobre os cursos, estrutura da TripleTen e muito mais.



Quer mais uma notícia boa? A TripleTen está oferecendo 30% de desconto em qualquer um dos seus bootcamps. Acesse o site e use o código FUTUROBR30.