Caderno Tecnologia ACESSA.com
Canal criado para voc? se manter informado
e esclarecer d?vidas
sobre as novidades no mundo da tecnologia
Um espa?o criado para voc? se informar sobre as novidades do mundo da tecnologia de forma simples e objetiva. ? com esta proposta que o caderno de Tecnologia do Portal ACESSA.com inova trazendo aos internautas mat?rias com conte?do explicativo e de f?cil entendimento.
De maneira bem simples e envolvendo situa?es do seu cotidiano, as mat?rias deste caderno abordam temas da atualidade e um espa?o exclusivo aos assinantes do Provedor ACESSA.com que podem esclarecer, atrav?s do link Suporte Online como funcionam os nossos servi?os.
E ainda oferece oportunidade, a quem n?o ? assinante, de conhecer com clareza as fun?es que a ACESSA.com disponibiliza com pioneirismo ? toda popula??o, exercendo assim seu papel social e de prestadora de servi?os ? comunidade.
O caderno tamb?m possui mat?rias de comportamento e especiais sobre temas que geram d?vidas, sendo um importante espa?o para o seu esclarecimento. Neste cadero, voc? vai tamb?m se informar de tudo que acontece em Juiz de Fora no campo da tecnologia.
Conhe?a os links deste caderno
- Galera Web - este link ? voltado para os jovens e adolescentes que vivem conectados e sempre est?o ligados em tudo que acontecem na ?rea digital. Mat?rias de relacionamentos, comportamentos e novidades voltadas ao p?blico jovem que envolvem novas tecnologias.
- JF Digital - aqui voc? vai encontrar mat?rias que valorizam empreendimentos e programas criados em Juiz de Fora. Ou ainda textos que v?o repercutir algo na cidade e que servir? de informa??o e esclarecimento sobre alguma novidade no mercado.
- Na Rede - mat?rias de assuntos relacionados ? internet. Tudo que acontece na rede mundial de computadores e que s?o de interesse da popula??o est?o nas mat?rias dispon?veis neste link.
- Suporte Online - textos esclarecedores sobre programas e servi?os dispon?veis pela ACESSA.com e que s?o ?teis para acabar com suas d?vidas.
- Not?cias - Mat?rias e notas r?pidas de assuntos factuais, ou n?o, que acontecem em Juiz de Fora e regi?o e que t?m a ver com o tema proposto no caderno.
