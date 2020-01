Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, atualizada às 16h40

UFJF vai sediar um dos maiores eventos de criação de games



Da redação



Estão abertas as inscrições para o Global Game Jam - evento que ocorre anualmente e reúne pessoas ao redor do mundo, com as mais variadas habilidades desde roteiristas, ilustradores, músicos, programadores, a fim de produzir um jogo em 48 horas. A oportunidade é aberta a desenvolvedores profissionais, estudantes ou até mesmo curioso, e vai até o dia 31 de janeiro.

Neste ano, o Instituto de Ciências Exatas (ICE) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) será uma das sedes da atividade.

Segundo a assessoria da UFJF, o Global Game Jam ocorre simultaneamente em mais de 110 países, sendo o maior evento de desenvolvimento de games do mundo. A maratona ocorre entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Os participantes deverão criar um jogo em equipe a partir do tema que será divulgado a partir do início da programação. Dada a largada, começa a contagem regressiva para a entrega do protótipo no site oficial onde todos vão conhecer os projetos desenvolvidos.

A iniciativa é uma atividade que faz parte do programa de extensão de Desenvolvimento de Jogos e Game Design (PEDJG) da UFJF. A proposta do evento é de ser é ser uma atividade colaborativa, em torno da qual desenvolvedores das mais variadas áreas se unem para criar um jogo original. Por ser uma maratona, os participantes devem ir preparados para passar os dois dias. Confira os itens necessários.



