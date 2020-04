Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 13h40

WhatsApp libera videoconferências com até 8 pessoas

Da redação



O WhatsApp liberou uma nova atualização que agora permite fazer ligação de vídeo com até oito pessoas na mesma chamada.

A novidade foi anunciada na última semana pelo Facebook, que é o dono de aplicativo e passou a ser liberada nesta segunda-feira, 27.

No blog, o WhatsApp justificou: "a pandemia do COVID-19 significou que muitos de nós estamos isolados de amigos e familiares. Como resultado, vemos que pessoas de todo o mundo estão recorrendo às chamadas de voz e vídeo no WhatsApp mais do que nunca. As chamadas em grupo foram particularmente úteis e nossos usuários pediram para se conectar com mais pessoas ao mesmo tempo. A partir de hoje, dobramos o número de participantes que você pode ter em uma chamada de vídeo ou voz do WhatsApp de 4 para 8 pessoas por vez".

Segundo o WhatsApp, no último mês, as pessoas gastaram, em média, mais de 15 bilhões de minutos conversando todos os dias em chamadas do WhatsApp. E, assim como as mensagens escritas, todas essas chamadas são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Criamos chamadas em grupo de uma maneira que a torna disponível para o maior número possível de usuários, incluindo pessoas em dispositivos de ponta e condições de rede lentas".

Para acessar o novo limite mais alto de participantes nas chamadas do WhatsApp, todos os participantes de uma chamada precisam atualizar para a versão mais recente do WhatsApp disponível no IOS ou Android.

