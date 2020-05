Segunda-feira, 11 de maio de 2020, atualizada às 17h16

WhatsApp Web vai oferecer opção de videoconferência com até 50 participantes

Da redação



O Whatsapp Web vai oferecer para usuários opção de videoconferências com até 50 participantes. De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma deve integrar o serviço Messenger Rooms, anunciado no final de abril pelo Facebook.



A iniciativa é uma proposta da empresa para competir com outros apps de videochamadas, como o Zoom e o Microsoft Teams, que ganharam relevância diante da pandemia do novo coronavírus e a necessidade do distanciamento social.



A ferramenta funciona de forma similar às concorrentes: o anfitrião da chamada cria uma sala e compartilha o link ou o código de acesso com os demais participantes para que eles possam entrar na sessão. O recurso permite inclusive a participação de usuários que não possuem contas criadas nas plataformas do Facebook.



Ainda em desenvolvimento, a integração do Whatsapp Web com o Messenger Rooms será inserida na atualização 2.20.139 do Android e também chegará a aplicativos iOS.



Segundo o WABetaInfo, o Whatsapp testa adicionar o atalho no menu "Anexar". O botão de direcionamento será representado por um ícone de uma câmera e posicionado abaixo das opções de "fotos e vídeos", "câmera", "documentos" e "contatos".



Assim que o recurso for acionado, o Whatsapp vai apresentar uma breve introdução acerca do serviço de videoconferência antes de direcionar o usuário para a plataforma do Messenger Rooms.



Além disso, outro atalho será disponibilizado no menu principal (ícone dos três pontinhos empilhados) por meio da futura opção "Create a Room" (Crie uma sala, em tradução livre).

Hoje, usuários do Whatsapp podem realizar videochamadas em grupo com até oito participantes pelo aplicativo móvel.





Com informações do Olhar Digital

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.