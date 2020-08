Quarta-feira, 12 de agosto de 2020, atualizada às 17h51

Veja o passo a passo para configurar de forma rápida o seu roteador



Com aumento do uso de smartphone, Smart TVs, notebook e tablets, tornou-se muito comum, dentro das casas, a instalação de roteadores para criar rede interna de internet via Wi Fi. Assim, todos os moradores podem usufruir do acesso on-line, independente do cômodo em que estiverem.

O primeiro passo, para que toda esta praticidade seja vantajosa, é instalar da forma correta o roteador. Para ajudá-lo nesta tarefa, a analista de sistemas Aline Cruz explica neste vídeo como fazer a configuração rápida do aparelho. Confira:





