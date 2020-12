Gmail, Youtube e outros serviços do Google saem do ar

por Da redação - 14/12/2020



Os principais serviços do Google (Gmail, YouTube, Google Drive, Analytics, Trends e Google Meet) saíram do nesta segunda-feira, 14 de dezembro, no Brasil e em outros diversos países. Os problemas começaram a partir das 8h, de acordo com o site Downdetector.



A falha afeta usuários em diferentes provedores de internet e impacta os aplicativos e as versões web. A empresa ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu.





As redes sociais também estão inundadas de reclamações dos usuários.