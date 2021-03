Instagram lança recurso 'Salas ao Vivo' que permite 4 pessoas na mesma live

da Redação - 06/03/2021 08:58

O Instagram lançou recentemente o novo recurso "Salas ao Vivo" que permite até 4 pessoas transmitindo simultaneamente em uma live. Com isso, além do criador da sala, mais 3 pessoas poderão ser adicionadas para também falarem durante a transmissão.



De acordo com a rede social, o objetivo foi o de oferecer uma opção alternativa para a criação de conteúdo, "proporcionando uma maneira rápida e simples de se conectar com sua comunidade e público e trazer mais pessoas para a conversa". O recurso está disponível para Android e iOS.

Como funciona

Para iniciar uma sala ao vivo, deslize para a esquerda e selecione a opção Câmera ao vivo. Em seguida, adicione um título e toque no ícone Salas para adicionar convidados. Será possível ver as pessoas que pediram para transmitir ao vivo com você, bem como pesquisar um convidado para adicionar. Quando iniciar uma sala ao vivo, você permanecerá na parte superior da tela depois de adicionar os convidados. Como transmissor, você pode adicionar até três convidados de uma vez ou um por um (por exemplo, comece com dois convidados e, mais tarde, adicione um convidado surpresa como o terceiro participante!).

Transmitir ao vivo com vários convidados é uma ótima maneira de aumentar o seu alcance, pois os seguidores dos convidados também podem ser notificados.