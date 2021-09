Praça CEU oferece 50 vagas gratuitas em projeto de empoderamento digital

Podem participar adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente na faixa de 14 a 29 anos

da Redação - 23/09/2021

Serão abertas na próxima terça-feira, 28, as inscrições para a segunda edição do projeto de inclusão, capacitação e empoderamento digital “Reconectando seu Futuro”, oferecido por meio de parceria entre a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira”) e a ONG Recode. Estão disponíveis 50 vagas gratuitas, sendo a iniciativa parte do programa CapacitaCEU, que tem o objetivo de promover formação e qualificação para o mercado de trabalho.



Podem participar adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente na faixa de 14 a 29 anos. As inscrições devem ser formalizadas até o dia 8 de outubro, pelo WhatsApp 99971-3231, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Pessoas com 30 anos ou mais são orientadas a preencher um cadastro de espera e, se houver disponibilidade, também serão atendidas na capacitação.



Conforme o coordenador-geral da Praça CEU, André Noronha, as formações abrangem temas como realidade virtual e aumentada, inteligência artificial, internet das coisas, empreendedorismo e programação, além de formações específicas para profissionais de bibliotecas. “Esse curso é fruto de cooperação técnica entre o Comitê para Democratização da Informática e o Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial de Cultura. O objetivo é promover inclusão e capacitação digital. Todas as formações disponibilizam certificados reconhecidos por grandes empresas.”



André destaca a importância do curso, especialmente nesse momento de pandemia. “É fundamental que jovens e adultos dominem as tecnologias digitais, para garantir ingresso ou reposicionamento no mercado. Então, o que estamos ofertando é a democratização de ferramentas digitais que aparecem como tendências nas mais diversas áreas de atuação”. O curso foi pensado para ser realizado em casa de um computador ou smartphone, no entanto, quem não tiver equipamento pode agendar um horário para fazer o curso no Infocentro da Praça CEU.



Inteiramente on-line, a capacitação terá duração de até 674 horas, sendo dividida em treze ciclos possíveis, cada um subdividido nos seguintes eixos:



* Formação 1 – “Ferramentas digitais para o trabalho”



* Formação 2 – “Tecnologias para o Futuro”



* Formação 3 – “ProgramAção”



* Formação 4 – “Reprogramando o Seu Futuro”



* Formação 5 – “Gestão e Empregabilidade”



* Formação 6 – “Mediação de leitura para profissionais de biblioteca”



* Formação 7 – “Desenvolvimento Web (Básico)”



* Formação 8 – “Desenvolvimento Web (Intermediário)”



* Formação 9 – “Análise de Dados com Ferramentas de Business Intelligence”



* Formação 10 – “Marketing Digital”



* Formação 11 – “Criando Infra na Nuvem”



* Formação 12 – “Desenvolvimento de Games (Básico)”



* Formação 13 – “Desenvolvimento de Games (Intermediário)”





A Praça CEU é mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com gestão da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).