14/12/2006

Come?a nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro, a 5? Semana do Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. A programa??o que inclui confer?ncias, cursos, apresenta??o de artigos cient?ficos e programa??o cultural (veja aqui) se estende at? o pr?ximo dia 08 de dezembro, sexta-feira.

O objetivo ? reunir profissionais da ?rea de turismo, professores e alunos em torno do tema Turismo e Cultura, colocado em foco este ano. Os sub-temas Cultura Brasileira da Hospitalidade, Pol?ticas e Produ?es Culturais, Religi?o, Identidade e Simbolismo e Patrim?nio Cultural tamb?m ser?o debatidos durante as confer?ncias realizadas com os professores convidados. As atividades acontecem no Instituto de Ci?ncias Humanas.

As inscri?es podem ser feitas atrav?s do site: www.turismo.ufjf.br, ou ent?o na sala 1414, ao lado da cantina do ICH da UFJF.