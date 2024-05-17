Import?ncia reafirmada Museu Mariano Proc?pio passa a integrar a cole??o "Museu Brasileiros"
Come?a nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro, a 5? Semana do Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. A programa??o que inclui confer?ncias, cursos, apresenta??o de artigos cient?ficos e programa??o cultural (veja aqui) se estende at? o pr?ximo dia 08 de dezembro, sexta-feira.
O objetivo ? reunir profissionais da ?rea de turismo, professores e alunos em torno do tema Turismo e Cultura, colocado em foco este ano. Os sub-temas Cultura Brasileira da Hospitalidade, Pol?ticas e Produ?es Culturais, Religi?o, Identidade e Simbolismo e Patrim?nio Cultural tamb?m ser?o debatidos durante as confer?ncias realizadas com os professores convidados. As atividades acontecem no Instituto de Ci?ncias Humanas.
As inscri?es podem ser feitas atrav?s do site: www.turismo.ufjf.br, ou ent?o na sala 1414, ao lado da cantina do ICH da UFJF.
Programa??o04 de dezembro, ?s 19h - Cultura Brasileira da Hospitalidade Prof. Dr. Luiz Oct?vio de Lima Camargo - SENAC/SP
Prof. Dr. Silvestre Teixeira - Instituto de Hospitalidade/BA
T?nia Mara do Valle Arantes - Minist?rio do Turismo/DF
05 de dezembro, ?s 19h - Pol?ticas e Produ?es Culturais Ralph Justino - Prefeitura de Barbacena/MG
Prof. Dr. Leonardo Guelman - UFF/RJ
Am?rico Jos? C?rdula Teixeira - Minist?rio da Cultura/DF
06 de dezembro, ?s 19h - Religi?o Prof? Dr? Luitgarde de Oliveira Cavalcanti Barros - UERJ/RJ
Prof? Dr? Sandra de S? Carneiro - UERJ/RJ
Prof? Dr? Haudrey Germiniani Calvelli - Vi?osa/MG
07 de dezembro, ?s 19h - Identidade e Simbolismo Prof. Dr. Gilberto Vasconcellos - UFJF/MG
Prof. Dr. Rafael Jos? dos Santos - UCS/RS
M?rcio Nascimento - EMBRATUR/DF
08 de dezembro - Patrim?nio Cultural Prof? Dr? Maria Tereza Paes Luchiari - UNICAMP/SP
Prof? Dr? Susana Gastal - UCS/RS
Prof. Dr. Giovanni Seabra - UFPB/PB
