Sábado, 11 de janeiro de 2020, atualizada às 11h

Quer viajar e não sabe por onde começar? Confira as dicas do publicitário Flávio Fusco



Jorge Júnior

Editor



Viajar é sempre uma (boa) opção de lazer e, com certeza, está entre as metas do início do ano de muitos brasileiros. Porém, nem sempre é possível realizar aquela viagem dos sonhos. Por isso, o Portal ACESSA.com conversou com o publicitário Flávio Fusco, do canal no Youtube #FuiCom Fusco.

Apaixonado por explorar novos lugares, Fusco já conheceu mais de 20 países, gastando pouco. Segundo ele, o segredo para se divertir, sem ficar endividado, é planejar a viagem com antecedência.



Qual aplicativo você indica para quem deseja pesquisar preço de passagem?

Passagens Imperdíveis – o aplicativo ajuda você a comprar passagens aéreas promocionais antes que acabem. O sistema envia notificações em tempo real para o seu celular assim que ele encontra os melhores descontos. Vale lembrar que o app é grátis para Android, iPhone e Windows Phone.



Skycanner - é um buscador de passagens aéreas em que o usuário pode comparar tarifas e economizar na hora de efetuar a compra. O aplicativo, que está disponível gratuitamente para celulares com Android e iPhone (iOS), oferece várias funcionalidades que ajudam na busca. Uma delas é receber um alerta quando houver bom preço da passagem que o usuário tem interesse.

Fazer pacote ou comprar passagem separada?

Depende muito do seu objetivo. Tem vantagens e desvantagens. Para comprar passagens, hospedagem e passeio separados, você pode economizar no preço, mas se der algum problema, terá que resolver tudo sozinho. Comprando o pacote com uma agência de viagem, apesar de ficar um pouco mais caro, você garante uma assessoria especializada e uma tranquilidade em saber que tem um profissional para lhe auxiliar, caso ocorra algum problema. Para quem nunca viajou para o exterior a minha dica é que procure uma agência, até mesmo para ser orientado antes.



Com quantos meses de antecedência é ideal para fazer as compras de passagem e hospedagem?

Geralmente de três a quatro meses, para voos nacionais. Internacionais eu indico que seja comprado seis meses antes. Quanto mais cedo, melhor é para garantir um preço bom. Eu passei o réveillon de 2017 para 2018 na África. Adquiri as passagens em janeiro, quase um ano antes.

Existe um horário ou dia da semana que as passagens são mais baratas?

Pela experiência que eu tenho, comprar passagem de madrugada ou nos finais de semana, é sempre uma oportunidade de conseguir desconto. Além disso, viajar de manhã, bem cedo ou de madrugada, também fica mais em conta. Uma outra dica para economizar é se você vai viajar no Carnaval, por exemplo, o ideal é comprar a passagem de ida na quinta e voltar na terça de manhã. Perto de feriados o domingo também é sempre mais caro. O indicado é voltar sábado ou na segunda.

Formas de pagamento

O preço não tem tanta diferença se for pago à vista ou parcelado. Alguns pacotes oferecem 5% de desconto se for pago à vista no boleto, mas não é uma regra.



Milhas

As milhas são grandes aliadas. Outra sugestão é parar de usar o cartão de débito e fazer as compras no crédito, pois você consegue acumular muito mais ponto na hora da troca. Importante destacar que você tem que ter controle das suas compras e também verificar o sistema de pontuação da operadora do cartão. Para quem vai viajar para o exterior aconselho que todo mês a pessoa compre um pouco de dólar. Nos últimos anos, a moeda vem sofrendo muita variação, portanto, não é aconselhável deixar para a última hora.

Destinos

A América do Sul é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros que querem ir para fora e não têm muito dinheiro. Entre as opções estão, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. Esses lugares não precisam de Passaporte, apenas a Carteira de Identidade atualizada, com menos de dez anos.



Para quem tem condição de investir um dinheiro a mais, os EUA e a Europa, são, sem dúvidas, os lugares perfeitos.

Também no Brasil, principalmente neste início do ano, o Sul e Bonito (Mato Grosso do Sul) estão entre os destinos mais procurados e com um preço acessível. Já o Nordeste e até mesmo o Rio de Janeiro, são ótimas opções, apesar de estarem em período de alta temporada.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.