Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 15h33

Prefeitura lança Calendário Oficial de Eventos Turísticos 2020

Da redação



Nesta terça-feira, 14 de janeiro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com o Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau (JFRC&VB), lança o Calendário Oficial de Eventos Turísticos de Juiz de Fora 2020. Reunindo mais de 70 eventos, entre gastronômicos, de negócios, esportivos, religiosos, culturais, além de feiras, congressos, showroons e exposições, o anuário já está disponível para consulta. Veja abaixo:



Para a confecção do calendário, foram realizados levantamentos com os promotores dos eventos, com base em informações do Portal do Turismo de Juiz de Fora, da Prefeitura, e do Visite Juiz de Fora, site desenvolvido pelo Convention. Nos 12 meses do ano, o documento abrange eventos que encontram-se, pelo menos, em sua segunda edição.



De acordo com a gerente do Departamento de Incentivo ao Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), Tatyana Hauck Herdy Hill, além de divulgar os eventos turísticos e fornecer informações de qualidade aos visitantes no momento de planejar suas viagens, o calendário ajudará os realizadores a se organizar e adequar suas agendas e estratégias, “possibilitando pensar e propor eventos que possam somar aos existentes”.



A executiva do Convention, Caroline Mello, destaca que o anuário vem, ainda, contribuir para a realização de negócios na cidade, servindo de fonte de consulta para todos os segmentos envolvidos na cadeia do turismo, que poderão se organizar para o fornecimento de produtos e serviços. “Revelando a sazonalidade dos eventos, o calendário também evita coincidências”.



