Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h45

Maria Fumaça que liga São João Del Rei a Tiradentes terá horário especial no Carnaval



Da redação



A Maria Fumaça que faz o trajeto entre São João Del Rei e Tiradentes terá horários extras no carnaval. O percurso dura cerca de 45 minutos, cruzando fazendas centenárias, rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século XIX. O trajeto é feito por 12 quilômetros da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), inaugurada em 1881 por D. Pedro II. A única no mundo que ainda circula em bitola de 76 cm, a Maria-Fumaça tem capacidade para transportar até 250 passageiros por viagem.

A Maria Fumaça conta com um vagão adaptado para facilitar o acesso de cadeirantes. A entrada e uma rampa nas estações têm melhorado não só a locomoção de pessoas com deficiência como também o acesso dos idosos.

A Maria Fumaça que faz o trajeto entre as cidades do Campo das Vertentes é uma das poucas locomotivas a vapor no mundo que ainda rodam em bitola de 76 cm. No passeio de 12 quilômetros, a composição, com capacidade para transportar até 250 passageiros, passa pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). Cada percurso dura cerca de 50 minutos. A rota foi inaugurada em 1881 por D. Pedro II, cruzando rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século XIX. No trajeto é possível avistar belas paisagens, como o Rio das Mortes e a Serra de São José, área de preservação ambiental também conhecida como Serra de Tiradentes.

A estação de São João Del-Rei é uma atração à parte. No prédio, também construído no século XIX, funciona o Museu Ferroviário inaugurado em 1981, ano do centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O acervo reúne objetos que contam a história da ferrovia no Brasil e na região, como a EFOM nº 1, a primeira locomotiva da ferrovia. Pela riqueza de materiais, o Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Oeste de Minas é um dos maiores do Brasil.

Um dos principais atrativos da região, a locomotiva a vapor roda normalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Desde 2001, a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) é responsável pela manutenção e operação das estações de São João Del-Rei e Tiradentes.



Museu Ferroviário de São João Del Rei no período de Carnaval

Aberto

Quarta-feira a domingo

8h às 18h



Quadro de horários da Maria Fumaça entre os dias 21/02 e 01/03

Sexta (21) duas saídas de cada estação

São João Del-Rei: 10h e 15h

Tiradentes: 11h e 16h

Sábado (22) duas saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h e 15h

Tiradentes: 11h e 16h

Domingo (23) quatro saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h, 12h, 14h e 16h

Tiradentes: 11h, 13h, 15h e 17h

Segunda-feira (24) quatro saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h, 12h, 14h e 16h

Tiradentes: 11h, 13h, 15h e 17h

Terça-feira (25) três saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h, 13h e 15h

Tiradentes: 11h, 14h e 16h

Quarta-feira (26) e quinta (27) não há passeios

Sexta (28) duas saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h e 15h



Tiradentes: 11h e 16h

Sábado (29) três saídas de cada estação



São João Del-Rei: 10h, 13h e 15h



Tiradentes: 11h, 14h e 16h

Domingo (01) uma saída de cada estação



São João Del-Rei: 10h

Tiradentes: 11h

As tarifas do passeio custam R$ 70 somente ida e R$ 80 para ida e volta. Estudantes, crianças de 6 a 12 anos e adultos com mais 60 anos têm direito à meia-entrada.

